Emekli olana ihbar tazminatı yok (Ekonomi haberleri)

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş sözleşmesinin işçinin iradesi ile gerçekleşen emeklilik sureti ile sona erdiği hallerde, işçinin ihbar tazminatı talep hakkının olmadığına hükmetti. Kararda "İhbar tazminatı, iş sözleşmesini haklı sebep olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır" denildi.

20 BİN SAĞLIKÇI ARANIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Başvuru süreci dün başladı. Adaylar, tercihlerini 22 Aralık'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecek. 20 bin kadrodan 10 bin 348'i hemşire, bin 600'ü ebe ve 6 bin 604'ü çeşitli branşlardaki sağlık teknisyeni- teknikeri olacak.

MERKEZ FAİZİ 1 PUAN İNDiRDi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), bu yılın son toplantısında da faizi düşürdü. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan PPK, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 14'e çekti. Merkez Bankası böylece son 4 ayda faizi 5 puan indirmiş oldu.