Benzine zam mı geldi? 17 Aralık EPGİS benzin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından açıklama yaptı ve benzin fiyatları ile ilgili güncel bilgileri verdi. İşte milyonlarca araç sahibinin merak ettiği ayrıntılar...
BENZİNE ZAM MI GELDİ?
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 18/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 1,14 Benzinde 0,69 LPG'de 0,70 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.