Benzine zam mı geldi? 17 Aralık EPGİS benzin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından açıklama yaptı ve benzin fiyatları ile ilgili güncel bilgileri verdi. İşte milyonlarca araç sahibinin merak ettiği ayrıntılar...