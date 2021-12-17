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    • Ekonomi
    • 17.12.2021 13:35
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    • 17.12.2021 13:35
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    Ayda 1000 TL'den az taksitle ev sahibi olun! Gelir şartı aranmıyor! TOKİ 2+1 3+1 evleri 20 bin TL peşinatla 195 bin TL'ye...

    TOKİ'den orta gelirli vatandaşlara müjdeli haber geldi! Yeni yılın yaklaşmasıyla fiyatlar daha fazla artmadan ev sahibi olmak isteyenleri gözü kulağı TOKİ'nin yeni ilanlarındaydı. Beklenen ilan yayınlandı. Orta gelir grubu için 2+1, 3+1 konut satışları başladı. Bu gruplar için gelir şartı aranmayacağından vatandaşlara ev alımında kolaylık olacak. 104 m2 ile 142.5 m2 arasında değişen büyüklükteki evleri almak için acele edenler kazanacak! İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ayda 1000 TL’den az taksitle ev sahibi olun! Gelir şartı aranmıyor! TOKİ 2+1 3+1 evleri 20 bin TL peşinatla 195 bin TL’ye...

    Ev almak isteyenler elinizi çabuk tutun. TOKİ yeni duyurusunu yaptı. Orta gelirli vatandaşlara yüzde 10 peşinatla konut satışı yapıyor. Ayda 1 bin TL bile olmayan taksit imkanı ile 2+1, 3+1 dairelere kavuşabilirsiniz. 2022 yılına az bir süre kala TOKİ'nin yeni duyuruları yakından takip ediliyor. Yılbaşından önce ev almak isteyenler için büyük fırsat! Ev fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle ev alma hayalini erteleyenler TOKİ'nin duyurularıyla kendine geliyor. Sık sık yeni projelerini ilan eden TOKİ dar gelirli grubun ardından bu kez orta gelir grup için harekete geçti. Detaylar haberimizde...

    TOKİ'DEN ORTA GELİR GRUBU DAİRELER!

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından duyurulan ilana göre 2+1 ve 3+1 evler kuralı satış yoluyla sahiplerine verilecek. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden ön başvuru yapıp başvuru ücretini ödeyecekler. 30 Aralık'ta kura işlemlerine katılacaklar. Kurada isimleri çıkarsa da konutlar için ödeme planını seçecekler. Kuralı konut satışları için son başvuru tarihi de duyuruldu. Buna göre başvurular 24 Aralık tarihinde bitecek.

    18 YAŞINI DOLDURAN BAŞVURU YAPABİLİR

    Orta gelir grubundakilere satılacak olan bu konutlarda gelir şartı, ikamet şartı, gayrimenkul olmama şartı aranmıyor. Vatanadaşlar sadece Türk vatandaşı olma, 18 yaşını tamamlama gibi genel koşullara tabii tutulacak.

        YÜZDE 10 PEŞİNATLA KONUT SATIŞI

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilen duyurulara göre kuralı konut satışı kapsamında Aydın'da satılık evler bulunuyor.

        Aydın'ın Çine İlçesinde 10 tanesi 2+1, 5 tanesi 3+1 şeklinde toplam 15 adet konut satışa çıkarıldı. Konutların özelliklerine dair bilgilerde TOKİ duyurusunda yer verildi.

        TOPLAM 15 DAİRE

        Satışa çıkarılan konutlar arasında yer alan 10 adet 2+1 dairelerin ortalama büyüklükleri 104 m2 ile 105 m2, 3+1 dairelerin büyüklükleri ise 140 m2 ile 142.5 m2 arasında değişiyor.

            ÖDEME PLANLARI NASIL?

            Ödeme planlarına gelecek olursak; 2+1 daire almak isteyenler için kat, konum, cephe, büyüklük farkı ile daireler 193 bin TL ile 225 bin TL'ye satılıyor.

            Bu satışlar için müşterilere yüzde 10 peşinat ve 180 ay vade imkanı veriliyor. Ev almak isteyenler için 2+1 daireler için en ucuz 19.300 TL peşinat ve 965 TL taksit olarak gözüküyor.

            180 AY VADE İMKANI!

            3+1 daire almak isteyenler için ise konutların fiyatları 262 bin TL ile 284 bin TL arasında değişiyor. Yine aynı şekilde yüzde 10 peşinat ve 180 ay vade olanaklarının yer aldığı ödeme planında en ucuz ödeme planı 26 bin TL peşinat ve 1.311 TL taksit şeklinde. Detaylar için TOKİ'nin konut satışı sitesini inceleyebilirsiniz.

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            Haberler Ekonomi Ayda 1000 TL'den az taksitle ev sahibi olun! Gelir şartı aranmıyor! TOKİ 2+1 3+1 evleri 20 bin TL peşinatla 195 bin TL'ye...
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