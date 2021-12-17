Ayda 1000 TL’den az taksitle ev sahibi olun! Gelir şartı aranmıyor! TOKİ 2+1 3+1 evleri 20 bin TL peşinatla 195 bin TL’ye...

Ev almak isteyenler elinizi çabuk tutun. TOKİ yeni duyurusunu yaptı. Orta gelirli vatandaşlara yüzde 10 peşinatla konut satışı yapıyor. Ayda 1 bin TL bile olmayan taksit imkanı ile 2+1, 3+1 dairelere kavuşabilirsiniz. 2022 yılına az bir süre kala TOKİ'nin yeni duyuruları yakından takip ediliyor. Yılbaşından önce ev almak isteyenler için büyük fırsat! Ev fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle ev alma hayalini erteleyenler TOKİ'nin duyurularıyla kendine geliyor. Sık sık yeni projelerini ilan eden TOKİ dar gelirli grubun ardından bu kez orta gelir grup için harekete geçti. Detaylar haberimizde...