Ayda 1000 TL’den az taksitle ev sahibi olun! Gelir şartı aranmıyor! TOKİ 2+1 3+1 evleri 20 bin TL peşinatla 195 bin TL’ye...

Ev almak isteyenler elinizi çabuk tutun. TOKİ yeni duyurusunu yaptı. Orta gelirli vatandaşlara yüzde 10 peşinatla konut satışı yapıyor. Ayda 1 bin TL bile olmayan taksit imkanı ile 2+1, 3+1 dairelere kavuşabilirsiniz. 2022 yılına az bir süre kala TOKİ'nin yeni duyuruları yakından takip ediliyor. Yılbaşından önce ev almak isteyenler için büyük fırsat! Ev fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle ev alma hayalini erteleyenler TOKİ'nin duyurularıyla kendine geliyor. Sık sık yeni projelerini ilan eden TOKİ dar gelirli grubun ardından bu kez orta gelir grup için harekete geçti. Detaylar haberimizde...
TOKİ'DEN ORTA GELİR GRUBU DAİRELER!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından duyurulan ilana göre 2+1 ve 3+1 evler kuralı satış yoluyla sahiplerine verilecek. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden ön başvuru yapıp başvuru ücretini ödeyecekler. 30 Aralık'ta kura işlemlerine katılacaklar. Kurada isimleri çıkarsa da konutlar için ödeme planını seçecekler. Kuralı konut satışları için son başvuru tarihi de duyuruldu. Buna göre başvurular 24 Aralık tarihinde bitecek.
18 YAŞINI DOLDURAN BAŞVURU YAPABİLİR
Orta gelir grubundakilere satılacak olan bu konutlarda gelir şartı, ikamet şartı, gayrimenkul olmama şartı aranmıyor. Vatanadaşlar sadece Türk vatandaşı olma, 18 yaşını tamamlama gibi genel koşullara tabii tutulacak.