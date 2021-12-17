Asgari ücretten damga vergisi kalktı mı? Damga ve gelir vergisi ne kadar, asgari ücretten damga vergisi kesilmeyecek mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. 2022 asgari ücret zammı açıklandı ve net 4 bin 250 lira olduğu duyurulunca milyonlarca kişi damga ve gelir vergisi kesintisinin kalkıp kalmadığını merak etmeye başladı. Yaklaşık 7 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren konuya dair gelişmeler haberimizde yer alıyor.
ASGARİ ÜCRETTEN DAMGA VERGİSİ KALKTI MI?
Asgari geçim indirimi, yenilenebilir enerji üretiminin teşviki ve Savunma Sanayii Başkanlığının projelerinde vergi istisnasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
Ücretliler üzerinden gelir vergisi, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi olmak üzere 4 farklı kesinti yapılıyordu. Bu vergilerden 2'si için sevindirici haber geldi. asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisi de kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi için verilen kararı "Vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Bu özlemi de hayata geçiriyoruz. Yılbaşı itibariyle gelir vergisi ve damga vergisini asgari ücretten kaldırıyoruz. 450 TL'lik yüksek işveren kesimini, kurtarmış oluyoruz." sözleriyle duyurdu.
GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ NE KADAR?
2021 yılı asgari ücret hesabında baktığımızda çalışanlar, 456 lira 13 kuruş gelir vergisi ve 27 lira 15 kuruş damga vergisi ödüyordu. Gelir vergisinin bekar işçi için 268 lira 31 kuruşu çalışana Asgari Geçim İndirimi (AGİ) olarak iade edilirken 27 lira 15 kuruşu damga vergisi olarak kesildi.