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    • Ekonomi
    • 17.12.2021 22:24
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    • 17.12.2021 22:51
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    Asgari ücretten damga vergisi kalktı mı? Damga ve gelir vergisi ne kadar, asgari ücretten damga vergisi kesilmeyecek mi?

    Milyonlarca vatandaşlar Asgari ücretten damga vergisi kalktı mı? sorusunun yanıtını gündemde yoğun bir şekilde araştırır oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada asgari ücretin net 4 bin 250 lira olacağını açıkladı, damga ve gelir vergisi ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Asgari ücretle çalışan milyonlarca işçi maaşlarından damga vergisinin 2022 yılında kaldırılıp kaldırılmayacağını merak eder oldu. Peki Damga ve gelir vergisi ne kadar, asgari ücretten damga vergisi kesilmeyecek mi? İşte son dakika gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Asgari ücretten damga vergisi kalktı mı?

    Asgari ücretten damga vergisi kalktı mı? Damga ve gelir vergisi ne kadar, asgari ücretten damga vergisi kesilmeyecek mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. 2022 asgari ücret zammı açıklandı ve net 4 bin 250 lira olduğu duyurulunca milyonlarca kişi damga ve gelir vergisi kesintisinin kalkıp kalmadığını merak etmeye başladı. Yaklaşık 7 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren konuya dair gelişmeler haberimizde yer alıyor.

    ASGARİ ÜCRETTEN DAMGA VERGİSİ KALKTI MI?

    Asgari geçim indirimi, yenilenebilir enerji üretiminin teşviki ve Savunma Sanayii Başkanlığının projelerinde vergi istisnasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

    Ücretliler üzerinden gelir vergisi, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi olmak üzere 4 farklı kesinti yapılıyordu. Bu vergilerden 2'si için sevindirici haber geldi. asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisi de kaldırıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi için verilen kararı "Vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Bu özlemi de hayata geçiriyoruz. Yılbaşı itibariyle gelir vergisi ve damga vergisini asgari ücretten kaldırıyoruz. 450 TL'lik yüksek işveren kesimini, kurtarmış oluyoruz." sözleriyle duyurdu.

    GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ NE KADAR?

    2021 yılı asgari ücret hesabında baktığımızda çalışanlar, 456 lira 13 kuruş gelir vergisi ve 27 lira 15 kuruş damga vergisi ödüyordu. Gelir vergisinin bekar işçi için 268 lira 31 kuruşu çalışana Asgari Geçim İndirimi (AGİ) olarak iade edilirken 27 lira 15 kuruşu damga vergisi olarak kesildi.

        2022 ASGARİ ÜCRETLE VERGİ DİLİMİ NE KADAR OLACAK?

        Gelir vergisinde birinci dilim, yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilerek çalışanların daha az vergi ödemesi sağlanacak. Kümülatif vergi matrahı hesaplanırken brüt asgari ücret esas alınacak.

        Katma değer vergisi beyannamelerinin damga vergisi 2021 Yılında 64 lira 10 kuruşken 2022 yılında u rakam 87 lira 30 kuruş olacak. 2022 yılında bu tutar 34 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.

        Gelir vergisi nedir?

        Bireylerin gelirleri üzerinden alınan vergi türüdür. Gelir bir gerçek şahsın bir takvim yılı içerisinde elde etmiş olduğu kazanç ve iratların safi tutarı olmaktadır.

        Damla vergisi nedir?

        Damga vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan bir vergi çeşididir.

        ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞANLARA AGİ VERİLMEYECEK Mİ?

        AGİ KALTI MI?
        KİMLER ALACAK?
        NASIL HESAPLANACAK?

        VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET NASIL UYGULANACAK

        2022 yılında uygulanacak asgari ücret artık gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulacak. Bugün apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlarda geçerli olacak. Peki Vergi iadesi olarak uygulanan AGİ nasıl verilecek. Kimler alacak. AGİ uygulaması nasıl belirlenecek. İşte cevapları

        FARUK ERDEM açıkladı!

        Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücrete yüzde 50.5'lik tarihi zam yapıldı. Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Buna göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Bu yılki asgari ücrete göre bin 427 lira 50 kuruş zam yapılmış oldu. Asgari ücrete devlet de destek verdi. Asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Böylece işçiler için 700 liranın üzerinde bir destek verilmiş oldu. Böylece apartman görevlileri için yıllardır uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlar için geçerli hale geldi. Apartman görevlilerinin brüt asgari ücretinden sadece SGK primi ve işsizlik sigorta fonu primi kesiliyor. Vergi kesintisi yapılmıyor. Dolayısıyla vergi iadesi şeklinde uygulanan Asgari Geçim İndirimi de gerçekleşmiyor. Yani vergi alınmadığı için iadesi de olmuyor.

        PEKİ ŞİMDİ NE OLDU?

        Yeni açıklanan asgari ücrette kafa karıştıran husus Asgari Geçim İndirimi meselesinde yaşandı. Gelir vergisi olmadığı için Asgari Geçim İndirimi yani vergi iadesi de bekar işçi için yapılan hesaplamada kullanılmıyor. Apartman görevlileri için uygulanan asgari ücret hesabında da vergi ve AGİ bulunmuyor. Bu sistem uygulandığında tüm asgari ücretle çalışanların 4.253,40 TL olan net asgari ücreti alması söz konusu olacak. Böylece çalışanlar vergi ödemeyecek, vergiden düşülen ve iade edilen bölüm olan AGİ de olmayacak.

        ÇOCUK İLAVESİ OLURSA
        Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması sırasında "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayışanı göre bu rakam daha da artacaktır" cümlesi üzerine evli ve çocuk sahibi işçiler için uygulanan asgari ücrette bekar işçi için hesaplanan AGİ üzerindeki rakam maaşa eklenmesi gündeme geldi. Buna göre işçilere evli ve çocuk sayısına göre bekar işçi için hesaplanan AGİ çıkartıldıktan sonra kalan kısmın eklenmesi gündeme gelebilecek. Bu durumda 56 lira ile 262 lira arısında bir çocuk eş yardımı yapılması gündeme gelebilecek.

        YÜKSEK MAAŞ ALANLARA NE OLACAK
        Yüksek maaş alanlar için de vergi konusu gündeme geldi. Asgari ücretten vergi kalktığı için tüm çalışanların maaşlarındaki asgari ücret kadar olan kısımdan vergi alınmaması bekleniyor. Bu durumda asgari ücret üzerinde maaş alanların asgari ücretin üzerindeki maaşlarından vergi alınacak ve bu miktar üzerinden Asgari Geçim İndirimi yani vergi iadesi uygulanacak. Yüksek maaş alanlar için de vergi desteği olması işverenleri rahatlatacak. Böylece tüm çalışanları için asgari ücret kadar kısımdan vergi ödememiş olunacak.

            YENİ RAKAMLAR NE OLDU
            Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret 5.004,00 TL
            Asgari Ücret 2021 Net Ücret 4.253,40 TL
            Artış oranı Yüzde 50,5
            Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret (Günlük) 166,80 TL

            ASGARİ ÜCRETİN İŞÇİ İÇİN HESABI

            Brüt Asgari Ücret 5.004,00 TL
            Sigorta Primi İşçi Payı (%14) 700,56 TL
            İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) 50,04TL
            Gelir Vergisi YOK
            Damga Vergisi YOK
            AGİ YOK
            Kesintiler Toplamı 750,60 TL
            NET ÜCRET 4.253,40 TL
            AGİ DAHİL DESTEK: 755,13 TL
            AGİ HARİÇ DESTEK: 380,13 TL

            ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

            Brüt Asgari Ücret 5004,00 TL
            SGK Primi (İşveren Payı %15,5) 775,62 TL
            İşveren İşsizlik Sigorta Fonu (%2) 100,08 TL
            İşverene Toplam Maliyeti 5.879,70TL
            İŞVERENE DESTEK: 446,65 TL
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            Haberler Ekonomi Asgari ücretten damga vergisi kalktı mı? Damga ve gelir vergisi ne kadar, asgari ücretten damga vergisi kesilmeyecek mi?
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