AGİ kimlere verilecek kimlere verilmeyecek? Bekarlar AGİ alamayacak mı? Evli ve çocuklu çalışanlar AGİ alacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir önceki gün milyonların beklediği açıklamayı yaptı. 2021 yılının son günlerini yaşadığımız Aralık ayında vatandaşlar 2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti merakla bekliyordu. Erdoğan açıklamasında asgari ücretin 4 bin 253,4 TL olduğunu duyurdu. Kritik açıklama sonrası yeni asgari ücete AGİ'nin dahil olup olmadığı, AGİ'nin kimlere verileceği merak konusu oldu. Erdoğan ''Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırıldı, böylece işveren kesimini 450 TL ilave yükten kurtarmış olacağız'' dedi. Peki AGİ kimlere verilecek kimlere verilmeyecek? 2022 AGİ'siz asgari ücret ne kadar? Asgari ücret zammına AGİ dahil mi değil mi? Bekarlar AGİ alamayacak mı? Evli ve çocuklu çalışanlar AGİ alacak mı?
AGİ KİMLERE VERİLECEK, KİMLERE VERİLMEYECEK?
2022 Asgari ücret 4 bin 253,4 TL oldu. Asgari ücrete yüzde 50.5'lik zam geldi. Yani asgari ücrete göre bin 427 lira 50 kuruş zam yapılmış oldu. Yeni asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacak. Böylelikle işçiler için 700 liranın üzerinde bir destek verilmiş olacak.
Gelir vergisi olmadığı için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) yani vergi iadesi de bekar işçi için yapılan hesaplamada kullanılmıyor. Bu sistemle birlikte de tüm asgari ücretle çalışanlar 4.253,40 TL olan net asgari ücret alacak. Bu çalışanlar vergi ödemeyecek, vergiden düşülen ve iade edilen bölüm olan AGİ de almayacak.
EVLİ VE ÇOCUKLU ÇALIŞANLAR AGİ ALACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücret açıklamasının devamında "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayışanı göre bu rakam daha da artacaktır" dedi. Böylelikle evli ve çocuk sahibi işçiler için uygulanan asgari ücrette bekar işçi için hesaplanan AGİ üzerindeki rakam maaşa eklenmesi gündemde.
Buna göre işçilere evli ve çocuk sayısına göre bekar işçi için hesaplanan AGİ çıkartıldıktan sonra kalan kısmın eklenmesi gündeme gelebilecek. Bu durumda 56 lira ile 262 lira arısında bir çocuk eş yardımı yapılması gündeme gelebilecek.