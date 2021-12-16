SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü zam gelişmesinde! Emekliye en az 1.857 TL

Yılın sonuna yaklaşılırken, emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.
Yılın sonuna yaklaşılırken, emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.
Kesin oran için geriye sadece Aralık verisi kaldı.
Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 14.2'ye ulaşacak.
SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 996 liraya, 2000'densonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 857 liraya çıkacak.
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