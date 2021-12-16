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    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü zam gelişmesinde! Emekliye en az 1.857 TL

    Milyonlarca emekli yeni yıla yaklaştığımız şu günlerde maaşlarının ne kadar olacağını ve 2022 yılına girerken ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı enflasyon tahminine göre yüzde 14.2 beklenirken, en düşük maaş bin 857 liraya çıkacak...

    Emekliye en az 1.857 TL
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    Yılın sonuna yaklaşılırken, emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi.

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.

            SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 996 liraya, 2000'densonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 857 liraya çıkacak.

            EN DÜŞÜK MAAŞLAR
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            Haberler Ekonomi SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü zam gelişmesinde! Emekliye en az 1.857 TL
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