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    • Ekonomi
    • 16.12.2021 10:37
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    • 16.12.2021 15:40
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    Son dakika: Milyonların gözü Ankara'da! Başkan Erdoğan 2022 asgari ücreti açıklıyor! A Haber canlı yayın izle

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, 2022’de uygulanacak asgari ücrete ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basın toplantısı düzenliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü ve son toplantısının ardından Erdoğan, 2022 asgari ücreti açıklıyor. 2022 asgari ücret ne kadar oldu? Başkan Erdoğan 2022 yılı asagari ücretin en alt rakamının 4250 lira olduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan, "Son 50 yılın en yüksek rakamı olan asgria ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir" dedi.

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    Başkan Erdoğan, 2022'de uygulanacak asgari ücrete ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü ve son toplantısının ardından Erdoğan, 2022 asgari ücreti açıklıyor.

    Başkan Erdoğan'dan önce söz alan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Uzun zamandır merak edilen asgari ücretle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Kararımızı verdik. Biz de bu süreçte özellikle komisyondaki katkılarıyla işveren sendikalarımıza işçi sendikalarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:
    Aziz milletim, değerli işçi ve işveren temsilcileri, kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bilindiği gibi bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın nezaretinde belirlenmektedir. Nasıl bu yıl aralık ayında başında başladıysak önümüzdeki yılın yine aralık ayında işçi işveren bir araya gelmek suretiyle yine çalışmalarını sürdürecekler ve seçim öncesi görüşmelerle seçime gideceğiz.

    Bugün gerçekleştirilen 4. toplantı ile nihali aşamaya gelinmiştir. Komisyon asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması yönünde çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığımıza görüş bildirmiştir.

    Gerek işçi gerek işveren kesimini temsilen taraflar çok farklı bir anlayış içerisinde özveri ile bu süreci işlettiler.

        2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır.

        Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam değişecektir. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza işverenlerimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

        Bu artışla çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Elbette çalışanlarımız çok daha fazlasını hak ediyor.

        Ayrıntılar geliyor...

        "KAMUOYUNUN BEKLENTİSİ YAKALANDI SAYILIR"
        Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücret ile ilgili "Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır" ifadelerini kullandı.

            HAZİNE VE MALİYE BAKANI'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
            Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücrete ilişkin olarak, ''Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız'' dedi.

            MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 825 LİRA
            2021 yılı asgari ücreti, bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.



            Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.



                Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

                ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
                Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.



                Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.



                    Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.



                    Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

                    BRÜT ÜCRET NEDEN DÜŞER VE ARTAR?
                    Brüt ücretler aydan aya değişmese de, yıl içinde gelir vergisi oranının artması nedeniyle net ücretler yılın ilk ayına göre sonraki aylarda azalma gösteriyor. Brüt ücretten; gelir vergisi, damga vergisi ve sigorta primleri kesilir. Brüt ücret aynı kaldığı sürece damga vergisi ve sigorta prim kesintilerinin tutarı değişmese de, 'gelir vergisi' aydan aya değişim (artış) gösterebilir. Kesilen gelir vergisindeki artış, net maaşta azalmaya neden oluyor.

                        ÜCRETLİLERDEN 4 FARKLI KESİNTİ YAPILIYOR
                        Ücretliler üzerinden gelir vergisi, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi olmak üzere 4 farklı kesinti yapılmaya devam ediyor. Brüt 3577 lira olan asgari ücretten alınan prim ve Vergi tutarı 751 liraya ulaşıyor.

                        MEVCUT TABLOYA ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEKİ VERGİ, PRİM YÜKÜ NE KADAR?
                        Brüt 3 bin 577 lira olan asgari ücretten yapılan 751 liralık kesintinin (SGK primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi) alınmaması ya da asgari ücretten kesilen vergi kalemlerinin sayısının düşürülmesi seçenekler arasında yer alıyor. Bu yıl için asgari ücrette işveren payı 554.51 lira, işveren işsizlik sigorta primi 71.55 liraya ulaşıyor. Böylece bu yıl rakamlarına göre asgari ücretin işverene maliyeti 4203 lirayı geçiyor.
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                        Haberler Ekonomi Son dakika: Milyonların gözü Ankara'da! Başkan Erdoğan 2022 asgari ücreti açıklıyor! A Haber canlı yayın izle
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