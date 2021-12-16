Son dakika: Milyonların gözü Ankara'da! Başkan Erdoğan 2022 asgari ücreti açıklıyor! A Haber canlı yayın izle

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

Aziz milletim, değerli işçi ve işveren temsilcileri, kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bilindiği gibi bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın nezaretinde belirlenmektedir. Nasıl bu yıl aralık ayında başında başladıysak önümüzdeki yılın yine aralık ayında işçi işveren bir araya gelmek suretiyle yine çalışmalarını sürdürecekler ve seçim öncesi görüşmelerle seçime gideceğiz.