Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.12.2021 14:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.12.2021 14:17
    ABONE OL

    Merkez Bankası faizi yüzde 14'e düşürdü

    Son dakika haberi! Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 14 seviyesine çekti.

    Merkez yılın son faiz kararını açıkladı!

    Son dakika haberi! Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 14 seviyesine çekti.

    SON DAKİKA! Merakla beklenen faiz kararı açıklandı, işte detaylar..


    İşte Merkez Bankası'nın açıklamasının tam metni;

    Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 14'e indirilmesine karar vermiştir.

    Salgında yeni varyantlar nedeniyle kapanma tedbirlerinin ve seyahat kısıtlamalarının yeniden başlaması, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizlikleri artırmaktadır. Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.

    Milli gelir verileri ve öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. İhracattaki artış eğiliminin güçlenmesiyle cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmekte, bu bağlamda ticari ve bireysel krediler yakından takip edilmektedir.

    Enflasyonda Kasım ayında gözlenen yükselişte; döviz kuru gelişmeleri, küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Kurul, politika faizinin 100 baz puan indirilerek, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir.

        TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.

        Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.

        Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.



        PİYASALAR MERKEZ BANKALARININ FAİZ KARARLARINI BEKLİYOR
        Küresel piyasalarda, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizlerde değişikliğe gitmemesine karşın varlık alımlarının azaltılmasını hızlandırmasının ardından karışık bir seyir izlenirken, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantılarından çıkacak kararların yanı sıra yoğun veri gündemi takip edilecek.

        Fed, 2021'in son toplantısında faizleri değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 düzeyinde bırakırken, varlık alımlarının azaltım hızını aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkardı. Karar metninde, Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) varlık alımlarının hızındaki benzer indirimlerin her ay uygulanmasının uygun olacağı, ancak ekonomik görünümdeki değişikliklerin gerektirmesi halinde alımların hızını ayarlamaya hazır oldukları vurgulandı. Öte yandan metinden enflasyona ilişkin "geçici" değerlendirmesinin çıkarılması dikkati çekti.

        Bankanın ekonomiye ilişkin yayımladığı projeksiyonlarda ise gelecek yıl için 3 faiz artırımına işaret edilirken, enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edildi.

        Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomik gelişmeler ve görünümün, varlık alımlarının daha hızlı azaltılmasını gerektirdiğini belirterek, "Yükselen enflasyon baskıları ve hızla güçlenen iş gücü piyasası nedeniyle ekonominin artık artan miktarda politika desteğine ihtiyacı yok." dedi. Omicron varyantının ekonomi için risk oluşturduğunu belirten Powell, maksimum istihdam yönünde hızla ilerlediklerini, ancak bir müddet daha iş gücüne katılımın güçlü olmayabileceğini söyledi.

        Analistler, Fed'in karar metni ile Powell'ın açıklamalarının "güçlü ve net" mesajlar verdiğini belirterek, yapılan yönlendirmelerin her ne kadar "şahin" tonda devam etse de 2022'de para politikalarının seyrine ilişkin belirsizlikleri azalttığını, bu durumun pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

        Fed'in ardından bugün Avrupa tarafında da ECB ve BoE toplantılarından çıkacak kararların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını aktaran analistler, yurt içinde ise TCMB'nin faiz kararının beklendiğini bildirdi.

            ECB'nin en son Mart 2016'da sıfıra çektiği politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmezken, piyasaların esas odak noktası Pandemi Acil Alım Programı (PEPP) konusunda izlenecek yola dair sinyaller olacak. İngiltere'de ise Omicron varyantına karşı alınan sert tedbirler nedeniyle BoE'den faiz artırımı beklentileri 2022'nin şubat ayına ötelense de dün açıklanan kasım ayı enflasyon verisi sonrası ilk hamlenin bugünkü toplantıda gelebileceğini düşünenlerin sayısının arttığı görülüyor.

            Gelişmelerin ardından dün New York borsasında güne kararsız başlayan endeksler yönünü yukarı çevirirken, Dow Jones endeksi yüzde 1,08, S&P 500 endeksi yüzde 1,63 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,15 değer kazandı. Dolar endeksi dün 96,2-97,0 bandında hareket etmesinin ardından bugün 96,4 seviyesinde yatay seyrediyor. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının, yeni güne pozitif başladığı görülüyor.

            Avrupa tarafında, Omicron varyantına ilişkin endişeler gündemin üst sıralarında kalmaya devam ederken, İngiltere'de yıllık enflasyon kasımda yüzde 5,1 ile 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Dün Fed kararları öncesinde kapanan Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlenirken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,15 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 yükseldi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,66 geriledi. Avro/dolar paritesi dün yüzde 0,3 artışla 1,1288'den kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. Avrupa endeks vadeli kontratları ise ECB ve BoE toplantıları öncesi yeni güne alıcılı başladı.

            Asya borsalarında da yeni günün alış ağırlıklı bir seyirle başladığı görülürken, bugün açıklanan verilere göre Japonya'da ihracat kasımda yılık yüzde 20,5 ve ithalat yüzde 43,8 artış kaydetti. İthalattaki hızlı artış sonucunda ülkede dış ticaret dengesi 954,8 milyar yen ile beklentilerin oldukça üzerinde açık verdi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,4 düşüşle seyrediyor.

            Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,21 artışla 2.162,26 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/TL ise dün yüzde 2,8 artışla 14,8061'den kapanış yapmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,85 seviyelerinden işlem görüyor.

            Analistler, Fed'in dünkü yönlendirmelerinin ardından bugün Avrupa tarafında ECB ve BoE toplantılarından çıkacak kararların 2022'de para politikalarının seyrine dair görünümü netleştirmesinin beklendiğini söyledi.

            Bugün yurt içinde de TCMB'nin faiz kararının takip edileceğini aktaran analistler, makroekonomik veri tarafında ise Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, sanayi üretimi ve konut başlangıçlarının öne çıktığını bildirdi.

            Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 ve 2.250 seviyelerinin direnç, 2.030 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

            TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 14'e çekileceğini tahmin ediyor. Piyasada, faizlerin sabit bırakabileceği beklentileri de göz ardı edilmiyor. TCMB, kasım ayındaki PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan azaltarak yüzde 16'dan yüzde 15'e çekmişti.

            Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

            11.30 Almanya, aralık ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

            12.00 Avro Bölgesi, aralık ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

            12.30 İngiltere, aralık imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

            14.30 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

            14.30 Türkiye, ekim ayı Konut Fiyat Endeksi

            15.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

            15.45 Avro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı

            16.30 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

            16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

            16.30 ABD, kasım ayı konut başlangıçları

            16.30 ABD, aralık ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi

            17.15 ABD, kasım ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

            17.45 ABD, aralık ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Ticarette oyun kuralları değişiyor
            Haberler Ekonomi Merkez Bankası faizi yüzde 14'e düşürdü
                SON DAKİKA