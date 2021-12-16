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    • Ekonomi
    • 16.12.2021 16:55
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    • 16.12.2021 17:02
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    İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile birlikte 2022 işsizlik maaşı kaç TL? En yüksek ve en düşük işsizlik maaşı

    Tüm illerden milyonlarca vatandaş İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile birlikte 2022 işsizlik maaşı kaç TL oldu? Sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. Asgari ücret 4.toplantısı bugün gerçekleşti ve ardından yeni zam oranı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 asgari ücret miktarını canlı yayınla duyurudu ve AGİ yeni tablosu da belli oldu. Bu gelişmeyle birlikte asgari ücretin etkilediği pek çok destekte ne kadar fiyat artışı yapılacağı merak konusu oldu ve yakından takip edilmeye başlandı. En yüksek ve en düşük işsizlik maaşını haberimizden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

    İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile birlikte 2022 işsizlik maaşı kaç TL oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gündemden düşmeyen konular arasında asgari ücret yer alıyor ve bu zam ile birlikte işsizlik maaşına da 2022 yılında ne kadar zam geleceği merak ediliyordu ve belli oldu. Peki 2022 yılı için en yüksek ve en düşük işsizlik maaş miktarları ne kadar? İşte yanıtı...

    İŞSİZLİK MAAŞI 2022 NE KADAR OLDU?

    2022 yılında en düşük işsizlik maaş 1.986,40 lira, en yüksek işsizlik maaşı da 3.973,81 lira oldu.

    ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır."

        AGİ 2022 TABLOSU

        İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

        Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.

        İŞSİZLİK MAAŞINDAN KİMLER YARARLANIR?

        Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
        Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
        Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
        Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

        İşsizlik Ödeneğinin Süresi

        hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

        600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
        900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
        1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

        süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

            İşsizlik Ödeneğinin Kesildiği Haller

            İşsizlik ödeneği almakta iken;

            İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızınreddedenlerin,
            Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin,
            işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.

            İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri "Emeklilik" gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.
            İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermedenreddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.
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            Haberler Ekonomi İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile birlikte 2022 işsizlik maaşı kaç TL? En yüksek ve en düşük işsizlik maaşı…
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