İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile birlikte 2022 işsizlik maaşı kaç TL oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gündemden düşmeyen konular arasında asgari ücret yer alıyor ve bu zam ile birlikte işsizlik maaşına da 2022 yılında ne kadar zam geleceği merak ediliyordu ve belli oldu. Peki 2022 yılı için en yüksek ve en düşük işsizlik maaş miktarları ne kadar? İşte yanıtı...
İŞSİZLİK MAAŞI 2022 NE KADAR OLDU?
2022 yılında en düşük işsizlik maaş 1.986,40 lira, en yüksek işsizlik maaşı da 3.973,81 lira oldu.
ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır."