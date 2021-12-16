İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile birlikte 2022 işsizlik maaşı kaç TL oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gündemden düşmeyen konular arasında asgari ücret yer alıyor ve bu zam ile birlikte işsizlik maaşına da 2022 yılında ne kadar zam geleceği merak ediliyordu ve belli oldu. Peki 2022 yılı için en yüksek ve en düşük işsizlik maaş miktarları ne kadar? İşte yanıtı...