İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İlave tediye ödemeleri kimlere, ne kadar verilir? İlave tediye ödeme tarihi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2021 yılında verilecek ilave tediyenin süreleri Resmi Gazete ile duyurulmuştu ve Aralık ayında ödenen son taksidin tarihi milyonlarca kişi tarafından merakla araştırılmaya başlandı. 6772 sayılı Kanun kapsamındaki işçiler için verilecek olan ilave tediye ödemelerinin son taksit tarihi haberimizde yer alıyor.
İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Süreleri Resmi Gazete ile duyurulmuştu.
İlave tediyeler için aralık ayı işaret edilmişti. 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere bu yılın son ilave tediyesi 17 Aralık'ta yatırılacak. Yeraltı işlerinde çalışanların ikramiyelerinin tamamı ise 24 Aralık 2021'de yatırılacak.
TEDİYE ÖDEMELERİ KİME, NE KADAR VERİLECEK?
Brüt maaş Net tediye (52 gün) Taksit (13 gün)
3.577,50 4.433,15 1.108,28
3.750 4.646,91 1.161,73
4.000 4.956,59 1.239,14
4.250 5.266,63 1.316,65
4.500 5.576,30 1.394,07