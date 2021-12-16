Benzine zam mı geldi? EPGİS 16 Aralık benzin ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yeni benzin fiyatı duyurulunca araç sahipleri araştırmalarını hızlandırdı. Peki bugün itibariyle benzinin litresi kaç TL'den satın alınabilecek? İşte yanıtı...