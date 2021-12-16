Benzine zam mı geldi? EPGİS 16 Aralık benzin ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yeni benzin fiyatı duyurulunca araç sahipleri araştırmalarını hızlandırdı. Peki bugün itibariyle benzinin litresi kaç TL'den satın alınabilecek? İşte yanıtı...
BENZİNE ZAM MI GELDİ?
Benzin fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 56 kuruş zam yapıldı. Artış pompa satış fiyatına yansıyacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 10,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 10,93 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 10,36 liradan 10,92 liraya, İzmir'de 10,43 liradan 10,99 liraya çıkacak.