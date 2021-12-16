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    • Ekonomi
    • 16.12.2021 12:22
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    • 16.12.2021 12:34
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    Asgari ücrette kritik gün! Bakan Nebati'den flaş açıklama: Enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz!

    Son dakika haberi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kritik 4. toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücrete yönelik vergi indirimi, prim desteğine yönelik çalışmayı tamamladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüksek asgari ücret zammı sözü verirken 2022 yılı ücretlerine yönelik zam artışı beklentisi yüzde 40'ı geçti. Vergi, prim desteğiyle net ücretin 4 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız." dedi. İşte 2020 asgari ücret zammıyla ilgili son gelişmeler.

    Milyonları ilgilendiriyor! Kritik toplantı

    Asgari ücret tespit komisyonu asgari ücret 2022 zammı için yapacağı son toplantıya hazırlanırken yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme ve rakamı işvereni mağdur etmeyecek en üst seviyede tutmak için çalışmalar devam ediyor.


    DÖRDÜNCÜ TOPLANTI BUGÜN
    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başladı.

    Milyonları ilgilendiriyor! Kritik toplantı



    ÖĞLEDEN SONRA AÇIKLAMA GELMESİ BEKLENİYOR
    Gelen son bilgilere göre, kararın öğleden sonra açıklanması öngörülüyor.

    BAKAN NEBATİ: HER BERABER GÖRMÜŞ OLACAĞIZ
    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak.

    Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız." açıklamasında bulundu.

    Gözler bir yandan asgari ücret 2022 zammı için son toplantıya çevrilmişken diğer yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Görüşmelerin başladığı günden bu yana asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi talimatı veren Erdoğan ile yapılacak görüşme yeni maaş hesaplamaları için anahtar rol oynayacak.

    İşçi ve işveren temsilcileri çalışanın eline geçen net ücretin artması için sosyal güvenlik primi işçi payında indirim yapılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını talep ediyor.

    DETAYLAR NETLEŞTİ: BİR BÖLÜMÜNÜ HAZİNE ÜSTLENECEK
    Hazine'ye maliyet yaratan unsurlar var. Yaşam maliyeti konusunda komisyonda uzlaşılan rakam ağır işlerde çalışan asgari ücretli için 3 bin 576 lira. Bunun üzerine asgari ücretteki SGK işçi priminin 5 puanlık bölümünü Hazine'nin üstlenmesi konusunda işçi ve işveren mutabık kaldı.

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    Yine gelir vergisi ilk diliminin asgari ücretin brütü tutarına yükseltilmesi konusunda da işçi ve işveren arasında bir mutabakat var.

        BAŞKAN ERDOĞAN'LA PAYLAŞILACAK
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete ilişkin yapılan görüşmelerle ilgili son noktayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşması bekleniyor. Bu görüşmenin ardından nihai kararın kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

        İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDAKİ ANLAŞMA
        Primle ilgili düşünülen düzenlemelere yönelik de çalışmalar yapılıyor. Buna göre milyonlarca çalışan asgari ücretin açıklanmasını merakla beklerken, işveren ile işçi sendikaları SGK priminin 5 puan düşürülmesi konusunda uzlaştığı aktarıldı.

        DÜŞEN PRİM KATSAYISI İLE KESİNTİ DE AYNI ORANDA DÜŞECEKTİ
        Edinilen son dakika bilgisine göre hükümetin de teklifi uygun görmesi halinde SGK primi yüzde 14'den yüzde 9'a düşecek. İşverenden yüzde 6, işçilerden de yüzde 3 prim kesilecekti.




        BU FORMÜL DE GERÇEKLEŞİRSE ASGARİ ÜCRETLİ 250 TL DAHA FAZLA KAZANACAK
        Sabah'ta yer alan habere göre, asgari ücrete yüzde 35-40 arasında zam yapıldığı taktirde asgari ücretli çalışanın cebine ayda net 250 lira fazla para girecek.

            İşverenlerin de işletme maliyeti düşecek. İşçilerin eline 4 bin lira ücret geçmesi için primlerin indirilmesi haricinde, vergi dilimi ve vergi matrahında değişiklik yapılması, işsizlik Fonu'ndan istifade edilmesi gibi formüller üzerinde de çalışılıyor.

            AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET 2022 AÇIKLAMASI
            Öte yandan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da yaptığı son dakika açıklamalarında asgari ücretle ilgili önemli ifadeler kullandı.

            Kurtulmuş'un sözlerinden önce çıkanlar şöyle: Çalışma Bakanlığımız asgari ücret 2022 zammı konusundaki beklentileri tespit etti. İşçi sendikalarının beklentileri geldi masaya.

                2022 yılı maaşları için hakkaniyetin teslmi edildiği bir asgari ücret tespiti olacaktır. Şu aşamada rakam söylemek doğru olmaz. Müzakere devam ediyor.

                Başkan Erdoğan, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "İşçimizi zora sokmayacağız. En uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatıracak nihai kararımızı vereceğiz" demişti.

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                Haberler Ekonomi Asgari ücrette kritik gün! Bakan Nebati'den flaş açıklama: Enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz!
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