Asgari ücret tespit komisyonu asgari ücret 2022 zammı için yapacağı son toplantıya hazırlanırken yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme ve rakamı işvereni mağdur etmeyecek en üst seviyede tutmak için çalışmalar devam ediyor.
DÖRDÜNCÜ TOPLANTI BUGÜN
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başladı.
ÖĞLEDEN SONRA AÇIKLAMA GELMESİ BEKLENİYOR
Gelen son bilgilere göre, kararın öğleden sonra açıklanması öngörülüyor.
BAKAN NEBATİ: HER BERABER GÖRMÜŞ OLACAĞIZ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız." açıklamasında bulundu.
Gözler bir yandan asgari ücret 2022 zammı için son toplantıya çevrilmişken diğer yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Görüşmelerin başladığı günden bu yana asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi talimatı veren Erdoğan ile yapılacak görüşme yeni maaş hesaplamaları için anahtar rol oynayacak.
İşçi ve işveren temsilcileri çalışanın eline geçen net ücretin artması için sosyal güvenlik primi işçi payında indirim yapılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını talep ediyor.
DETAYLAR NETLEŞTİ: BİR BÖLÜMÜNÜ HAZİNE ÜSTLENECEK
Hazine'ye maliyet yaratan unsurlar var. Yaşam maliyeti konusunda komisyonda uzlaşılan rakam ağır işlerde çalışan asgari ücretli için 3 bin 576 lira. Bunun üzerine asgari ücretteki SGK işçi priminin 5 puanlık bölümünü Hazine'nin üstlenmesi konusunda işçi ve işveren mutabık kaldı.
Yine gelir vergisi ilk diliminin asgari ücretin brütü tutarına yükseltilmesi konusunda da işçi ve işveren arasında bir mutabakat var.