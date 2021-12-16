Asgari ücrete AGİ dahil mi? 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi dışında mı? AGİ hariç 2022 asgari ücret kaç TL oldu?

AGİ NEDİR? (ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ)

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. AGİ, kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.