Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları ne kadar oldu 2022? Yeni stajyer maaşları kaç TL? 2022 stajyer maaşı hesaplama!





Asgari ücrete devlet de destek verdi. Asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Asgari ücret bekar işçi için 4 bin 253 lira 40 kuruş olacak. Asgari ücretin içerisine Asgari Geçim İndirimi de dahil olduğundan ödenecek ücret çalışanın evli olup olmaması, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre değişecek. Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu asgari ücretlinin eline 4 bin 516 lira 11 kuruş geçecek.



Tüm çalışanların Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ödemeleri de artacak. Halen 268,31 lira ile 456,13 lira arasında değişen Asgari Geçim İndirimi de 375,30-638,01 lira aralığına çıkacak. İşsizlik maaşı da yükselecek. Halen bin 420 lira olan en düşük işsizlik maaşı bin 986 liraya yükselirken, en yüksek işsizlik maaşı da 3 bin 972 liraya ulaşacak.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ