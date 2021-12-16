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    • Ekonomi
    • 16.12.2021 16:36
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    • 16.12.2021 16:43
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    Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları ne kadar oldu 2022? Yeni stajyer maaşları kaç TL? 2022 stajyer maaşı hesaplama!

    Asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte bazı maaşlar merak ediliyor. Yeni asgari ücret 2022 yılında 4250 TL oldu.  Asgari ücrete yüzde 50.5’lik tarihi zam yapıldı. Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Buna göre, 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Bu yılki asgari ücrete göre bin 427 lira 50 kuruş zam yapılmış oldu. Asgari ücret arttıkça da stajyer maaşları artıyor. Hal böyle olunca öğrenciler de yeni yıl zammını merak etti. Peki, Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları ne kadar oldu 2022? Yeni stajyer maaşları kaç TL? 2022 stajyer maaşı hesaplama!

    takvim.com.tr
    Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları ne kadar oldu 2022? Yeni stajyer maaşları kaç TL? 2022 stajyer maaşı hesaplama!

    Okulu bitirmenin şartlarından biri de staj yapmak. Milyonlarca öğrenci 2. ve ya 3. sınıfta zorunlu stajlarını tamamlayıp bir üst sınıfa geçiyor. Geçmiş yıllarda stajyerlere para ödenmezdi. Öğrenciler zor şartlarda haftalar süren stajlarını yapar beş kuruş ödeme alamazdı. Artık staj yapan öğrenciler de asgari ücretin yüzde 50'sinden az olmayacak şekilde maaş alabilecek. Peki, Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları ne kadar oldu 2022? Yeni stajyer maaşları kaç TL? 2022 stajyer maaşı hesaplama!

    2022 STAJYER MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Yeni asgari ücret 2022 yılında 4250 TL oldu.

    İşte Yeni ASGARİ ÜCRET... Başkan Erdoğan Yüzde 50'lik zam oranını açıkladı!

    Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücrete yüzde 50.5'lik tarihi zam yapıldı. Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Buna göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Bu yılki asgari ücrete göre bin 427 lira 50 kuruş zam yapılmış oldu.



    Asgari ücrete devlet de destek verdi. Asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Asgari ücret bekar işçi için 4 bin 253 lira 40 kuruş olacak. Asgari ücretin içerisine Asgari Geçim İndirimi de dahil olduğundan ödenecek ücret çalışanın evli olup olmaması, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre değişecek. Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu asgari ücretlinin eline 4 bin 516 lira 11 kuruş geçecek.

    AGİ dahil ASGARİ ÜCRET ne kadar? İşte Bekar, Evli, Çocuklu YENİ 2022 AGİ tablosu...


    Tüm çalışanların Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ödemeleri de artacak. Halen 268,31 lira ile 456,13 lira arasında değişen Asgari Geçim İndirimi de 375,30-638,01 lira aralığına çıkacak. İşsizlik maaşı da yükselecek. Halen bin 420 lira olan en düşük işsizlik maaşı bin 986 liraya yükselirken, en yüksek işsizlik maaşı da 3 bin 972 liraya ulaşacak.

    ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

        İŞSİZLİK MAAŞI
        2021 (TL) 2022 (TL)
        Maaş Ele geçen* Maaş Ele geçen*
        En düşük 1.431 1.420,13 2.001,6 1.986,40
        En yüksek 2.862 2.840,27 4003,2 3.972,81

        STAJYER MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

        Stajyer öğrencilerin maaşı asgari ücret üzerinden hesaplandığı için maaş zamları da asgari ücrete bağlı olarak değişiyor. Maaş hesaplamasında o yılın net asgari ücret tutarından asgari geçim indirimi miktarı düşülür ve kalan net rakam üçe bölünerek meslek lisesi stajyer öğrencisinin alması gereken aylık maaş miktarı hesaplanır.
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        Haberler Ekonomi Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları ne kadar oldu 2022? Yeni stajyer maaşları kaç TL? 2022 stajyer maaşı hesaplama!
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