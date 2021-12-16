Apartman görevlisi maaşları 2022 ne kadar? Asgari ücret zammı ile birlikte apartman görevlisi maaşları kaç TL oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Apartman görevlisi olarak çalışan binlerce kişi 2022 yılında zamlı maaşlarının ne kadar, kaç TL olacağını merak ediyor ve yoğun bir şekilde araştırıyor. Peki 2022 asgari ücret zammı ne kadar oldu, apartman görevlisi maaşlarını nasıl etkiledi? İşte ayrıntılar...
APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI 2022 NE KADAR?
2022 yılı apartman görevlisi maaşları henüz belli olmadı. Asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte apartman görevlisi maaşlarında da artış yaşanacak. Belirlenen yeni maaş miktarı haberimizde yer alacaktır.
2021 APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADARDI?
Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Kapıcı maaşları, yüzde 14 SGK primi ve yüzde 1 işsizlik sigorta primi kesilerek hesaplanıyor. Kesintiler toplamı 536,63 TL ediyor.
2021'de net kapıcı maaşı ise 3.040,88 olarak hesaplanıyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE BİRLİKTE DEĞİŞECEK MAAŞLAR
2022 asgari ücret zammının açıklanmasının ardından birçok kalemde maaş artışları da olacak. Taşeron işçi maaşları, TİS'e göre zam alan 4/d'li işçiler, işsizlik maaşı alanlar, iş görmezlik ödeneği, AGİ, yaşlılık aylığı, engelli maaşları ve Bağkur primleri ile birlikte birçok kalemde rakamlar değişecek.