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    • Ekonomi
    • 16.12.2021 21:15
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    • 16.12.2021 21:15
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    Asgari ücret zammı ile birlikte apartman görevlisi maaşları kaç TL oldu? Apartman görevlisi maaşları 2022 ne kadar, kaç TL?

    Gündemde yoğun bir şekilde Apartman görevlisi maaşları 2022 ne kadar? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında asgari ücret 2022 zammı yer alıyor ve etkileyeceği diğer maaşlar da oldukça merak ediliyor. Apartman görevlisi olarak çalışan binlerce vatandaş Ocak ayı ile birlikte ne kadar maaş alacaklarını öğrenmek istiyor. Yapılan asgari ücret toplantıları sonucunda Asgari ücret zammı ile birlikte apartman görevlisi maaşları kaç TL oldu? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Asgari ücret zammı ile birlikte apartman görevlisi maaşları kaç TL oldu?

    Apartman görevlisi maaşları 2022 ne kadar? Asgari ücret zammı ile birlikte apartman görevlisi maaşları kaç TL oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Apartman görevlisi olarak çalışan binlerce kişi 2022 yılında zamlı maaşlarının ne kadar, kaç TL olacağını merak ediyor ve yoğun bir şekilde araştırıyor. Peki 2022 asgari ücret zammı ne kadar oldu, apartman görevlisi maaşlarını nasıl etkiledi? İşte ayrıntılar...

    APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI 2022 NE KADAR?

    2022 yılı apartman görevlisi maaşları henüz belli olmadı. Asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte apartman görevlisi maaşlarında da artış yaşanacak. Belirlenen yeni maaş miktarı haberimizde yer alacaktır.

    2021 APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADARDI?

    Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Kapıcı maaşları, yüzde 14 SGK primi ve yüzde 1 işsizlik sigorta primi kesilerek hesaplanıyor. Kesintiler toplamı 536,63 TL ediyor.

    2021'de net kapıcı maaşı ise 3.040,88 olarak hesaplanıyor.

    ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE BİRLİKTE DEĞİŞECEK MAAŞLAR

    2022 asgari ücret zammının açıklanmasının ardından birçok kalemde maaş artışları da olacak. Taşeron işçi maaşları, TİS'e göre zam alan 4/d'li işçiler, işsizlik maaşı alanlar, iş görmezlik ödeneği, AGİ, yaşlılık aylığı, engelli maaşları ve Bağkur primleri ile birlikte birçok kalemde rakamlar değişecek.

        ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2022 NE KADAR?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır."

        AGİ KALTI MI?
        KİMLER ALACAK?
        NASIL HESAPLANACAK?
        UZMAN İSİM AÇIKLIYOR

        VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET NASIL UYGULANACAK

        2022 yılında uygulanacak asgari ücret artık gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulacak. Bugün apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlarda geçerli olacak. Peki Vergi iadesi olarak uygulanan AGİ nasıl verilecek. Kimler alacak. AGİ uygulaması nasıl belirlenecek. İşte cevapları

        FARUK ERDEM AÇIKLADI!

        Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücrete yüzde 50.5'lik tarihi zam yapıldı. Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Buna göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Bu yılki asgari ücrete göre bin 427 lira 50 kuruş zam yapılmış oldu. Asgari ücrete devlet de destek verdi. Asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Böylece işçiler için 700 liranın üzerinde bir destek verilmiş oldu. Böylece apartman görevlileri için yıllardır uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlar için geçerli hale geldi. Apartman görevlilerinin brüt asgari ücretinden sadece SGK primi ve işsizlik sigorta fonu primi kesiliyor. Vergi kesintisi yapılmıyor. Dolayısıyla vergi iadesi şeklinde uygulanan Asgari Geçim İndirimi de gerçekleşmiyor. Yani vergi alınmadığı için iadesi de olmuyor.

        PEKİ ŞİMDİ NE OLDU?

        Yeni açıklanan asgari ücrette kafa karıştıran husus Asgari Geçim İndirimi meselesinde yaşandı. Gelir vergisi olmadığı için Asgari Geçim İndirimi yani vergi iadesi de bekar işçi için yapılan hesaplamada kullanılmıyor. Apartman görevlileri için uygulanan asgari ücret hesabında da vergi ve AGİ bulunmuyor. Bu sistem uygulandığında tüm asgari ücretle çalışanların 4.253,40 TL olan net asgari ücreti alması söz konusu olacak. Böylece çalışanlar vergi ödemeyecek, vergiden düşülen ve iade edilen bölüm olan AGİ de olmayacak.

        ÇOCUK İLAVESİ OLURSA

        Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması sırasında "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayışanı göre bu rakam daha da artacaktır" cümlesi üzerine evli ve çocuk sahibi işçiler için uygulanan asgari ücrette bekar işçi için hesaplanan AGİ üzerindeki rakam maaşa eklenmesi gündeme geldi. Buna göre işçilere evli ve çocuk sayısına göre bekar işçi için hesaplanan AGİ çıkartıldıktan sonra kalan kısmın eklenmesi gündeme gelebilecek. Bu durumda 56 lira ile 262 lira arısında bir çocuk eş yardımı yapılması gündeme gelebilecek.

        YÜKSEK MAAŞ ALANLAR NE OLACAK?

        Yüksek maaş alanlar için de vergi konusu gündeme geldi. Asgari ücretten vergi kalktığı için tüm çalışanların maaşlarındaki asgari ücret kadar olan kısımdan vergi alınmaması bekleniyor. Bu durumda asgari ücret üzerinde maaş alanların asgari ücretin üzerindeki maaşlarından vergi alınacak ve bu miktar üzerinden Asgari Geçim İndirimi yani vergi iadesi uygulanacak. Yüksek maaş alanlar için de vergi desteği olması işverenleri rahatlatacak. Böylece tüm çalışanları için asgari ücret kadar kısımdan vergi ödememiş olunacak.

        Tablo 1
        YENİ RAKAMLAR NE OLDU?
        Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret 5.004,00 TL
        Asgari Ücret 2021 Net Ücret 4.253,40 TL
        Artış oranı Yüzde 50,5
        Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret (Günlük) 166,80 TL

            TABLO 2ASGARİ ÜCRETİN İŞÇİ İÇİN HESABI

            Brüt Asgari Ücret 5.004,00 TL
            Sigorta Primi İşçi Payı (%14) 700,56 TL
            İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) 50,04TL
            Gelir Vergisi YOK
            Damga Vergisi YOK
            AGİ YOK
            Kesintiler Toplamı 750,60 TL
            NET ÜCRET 4.253,40 TL
            AGİ DAHİL DESTEK: 755,13 TL
            AGİ HARİÇ DESTEK: 380,13 TL


            TABLO 3
            ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

            Brüt Asgari Ücret 5004,00 TL
            SGK Primi (İşveren Payı %15,5) 775,62 TL
            İşveren İşsizlik Sigorta Fonu (%2) 100,08 TL
            İşverene Toplam Maliyeti 5.879,70TL
            İŞVERENE DESTEK: 446,65 TL
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