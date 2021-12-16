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    • Ekonomi
    • 16.12.2021 16:43
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    • 16.12.2021 16:43
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    Asgari ücret canlı yayın toplantısı sona erdi! 2022 asgari ücret miktarı belli oldu! Asgari ücret 2022 zammı ne kadar oldu?

    Asgari ücret ile ilgili kritik süreçte sona gelindi. Merakla beklenen Asgari ücret 4. toplantısı 16 Aralık Perşembe günü saat 11:00'da başladı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı için kararlaştırılan yeni asgari ücreti açıkladı. Vatandaşlar toplantı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyordu ve uzun zamandır bekledikleri haber gelmiş oldu. Bu kapsamda asgari ücret canlı yayını sona erince tüm illerden vatandaşlar Asgari ücret 2022 zammı ne kadar oldu? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Haberimizden milyonları ilgilendiren asgari ücret zam oranına ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Asgari ücret canlı yayın toplantısı sona erdi!

    Asgari ücret görüşmelerinin 4.sü bugün 11:00'de başladı. Asgari ücret komisyonunun son toplantısı sona erdikte sonra milyonlarca kişiyi etkileyecek kararlar açıklandı. Vatandaşlar Asgari ücret 2022 zammı ne kadar oldu? sorusunun yanıtlarını araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında Asgari ücret 2022 zammını açıkladı. İşte detaylar...

    İşte Yeni ASGARİ ÜCRET... Başkan Erdoğan Yüzde 50'lik zam oranını açıkladı!

    ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI BELLİ OLDU!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır."

    ASGARİ ÜCRET 2022 CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş asgari ücret ile ilgili "Herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak" açıklamasında bulunmuştu. 7 milyon kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili son dakika yeni gelişmeler yaşanıyor. 2022 asgari ücreti son toplantısı (4. toplantı) 16 Aralık saat 11:00'da başladı. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.



    İşte A Haber canlı yayın asgari ücret takibi;

    AHaber CANLI YAYIN

    SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

    Milyonlarca çalışanın gözü 2022 asgari ücret zammındayken AK Parti'den konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "2022 asgari ücret 4 bin TL üzeri olur mu?" sorusuna yanıt verdi.

    4 BİN TL ÜSTÜ OLACAK MI?

    Bunu tam olarak söylemek mümkün olmaz. Beklentiler çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak. Benim de gönlüm geçen senekinin üstü ama reel rakamları konuşmak lazım. İşçi kesiminin de taleplerini karşılayacak bir asgari ücret ortaya çıkacaktır.

    ASGARİ ÜCRETTE PRİM DETAYI

    Asgari ücrette yapılan üç toplantının ardından gözler kararın açıklanacağı son görüşmeye çevrildi. Asgari ücrette vergi dilimi ile matrahlarda değişiklik yapılması, Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği gibi başlıklar üzerinde çalışılıyor.

    Milyonlarca çalışan asgari ücretin açıklanmasını merakla beklerken, işveren ile işçi sendikaları SGK priminin 5 puan düşürülmesi konusunda uzlaştı.

    Yapılması öngörülen düzenlemeler gerçekleşirse bir dizi iyileştirme ve işvereni rahatlatıcı çalışma ile asgari ücrette 2022 maaş zammı istenen ölçülere çıkarılırken istihdam sağlayıcının da yükü artmamış olacak.

        FORMÜL GERÇEKLEŞİRSE ASGARİ ÜCRETTE SGK PRİMİ YÜZDE 9'A DÜŞECEK

        Hükümetin de teklifi uygun görmesi halinde SGK primi yüzde 14'den yüzde 9'a düşecek. İşverenden yüzde 6, işçilerden de yüzde 3 prim kesilecek.

        Asgari ücrete yüzde 35-40 arasında zam yapıldığı taktirde işçinin cebine ayda net 250 lira fazla para girecek. İşverenin de işletme maliyeti düşecek.
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        Haberler Ekonomi Asgari ücret canlı yayın toplantısı sona erdi! 2022 asgari ücret miktarı belli oldu! Asgari ücret 2022 zammı ne kadar oldu?
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