Asgari ücret canlı yayın toplantısı sona erdi! 2022 asgari ücret miktarı belli oldu! Asgari ücret 2022 zammı ne kadar oldu?

Asgari ücret görüşmelerinin 4.sü bugün 11:00'de başladı. Asgari ücret komisyonunun son toplantısı sona erdikte sonra milyonlarca kişiyi etkileyecek kararlar açıklandı. Vatandaşlar Asgari ücret 2022 zammı ne kadar oldu? sorusunun yanıtlarını araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında Asgari ücret 2022 zammını açıkladı. İşte detaylar...
İşte Yeni ASGARİ ÜCRET... Başkan Erdoğan Yüzde 50'lik zam oranını açıkladı!
ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI BELLİ OLDU!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır."
ASGARİ ÜCRET 2022 CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş asgari ücret ile ilgili "Herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak" açıklamasında bulunmuştu. 7 milyon kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili son dakika yeni gelişmeler yaşanıyor. 2022 asgari ücreti son toplantısı (4. toplantı) 16 Aralık saat 11:00'da başladı. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
İşte A Haber canlı yayın asgari ücret takibi;
SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Milyonlarca çalışanın gözü 2022 asgari ücret zammındayken AK Parti'den konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "2022 asgari ücret 4 bin TL üzeri olur mu?" sorusuna yanıt verdi.
4 BİN TL ÜSTÜ OLACAK MI?
Bunu tam olarak söylemek mümkün olmaz. Beklentiler çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak. Benim de gönlüm geçen senekinin üstü ama reel rakamları konuşmak lazım. İşçi kesiminin de taleplerini karşılayacak bir asgari ücret ortaya çıkacaktır.
ASGARİ ÜCRETTE PRİM DETAYI
Asgari ücrette yapılan üç toplantının ardından gözler kararın açıklanacağı son görüşmeye çevrildi. Asgari ücrette vergi dilimi ile matrahlarda değişiklik yapılması, Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği gibi başlıklar üzerinde çalışılıyor.
Milyonlarca çalışan asgari ücretin açıklanmasını merakla beklerken, işveren ile işçi sendikaları SGK priminin 5 puan düşürülmesi konusunda uzlaştı.
Yapılması öngörülen düzenlemeler gerçekleşirse bir dizi iyileştirme ve işvereni rahatlatıcı çalışma ile asgari ücrette 2022 maaş zammı istenen ölçülere çıkarılırken istihdam sağlayıcının da yükü artmamış olacak.