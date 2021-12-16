Asgari ücret 2022 CANLI YAYIN! Asgari ücret canlı yayın hangi kanalda? Toplantı saat kaçta bitecek, açıklama ne zaman yapılacak?

ASGARİ ÜCRET 2022 CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş asgari ücret ile ilgili "Herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak" açıklamasında bulunmuştu. 7 milyon kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili son dakika yeni gelişmeler yaşanıyor. 2022 asgari ücreti son toplantısı (4. toplantı) 16 Aralık saat 11:00'da başladı. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.





İşte A Haber canlı yayın asgari ücret takibi;

AHaber CANLI YAYIN

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Milyonlarca çalışanın gözü 2022 asgari ücret zammındayken AK Parti'den konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "2022 asgari ücret 4 bin TL üzeri olur mu?" sorusuna yanıt verdi.

4 BİN TL ÜSTÜ OLACAK MI?

Bunu tam olarak söylemek mümkün olmaz. Beklentiler çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak. Benim de gönlüm geçen senekinin üstü ama reel rakamları konuşmak lazım. İşçi kesiminin de taleplerini karşılayacak bir asgari ücret ortaya çıkacaktır.