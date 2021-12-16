Asgari ücret 2022 A Haber CANLI YAYIN! Asgari ücret canlı yayın hangi kanalda? Toplantı saat kaçta bitecek, açıklama ne zaman yapılacak?

Asgari ücret ile ilgili kritik süreçte sona gelindi. Merakla beklenen Asgari ücret 4. toplantısı 16 Aralık Perşembe günü saat 11:00'da başladı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı için kararlaştırılan yeni asgari ücreti açıklayacak. Vatandaşlar toplantı ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmek istiyor. Bu kapsamda Asgari ücret canlı yayın hangi kanalda? Toplantı saat kaçta bitecek, açıklama ne zaman yapılacak? soruları gündemde yer alıyor. İşte Asgari ücret 2022 CANLI YAYIN linki, ekranı...
ASGARİ ÜCRET 2022 CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş asgari ücret ile ilgili "Herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak" açıklamasında bulunmuştu. 7 milyon kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili son dakika yeni gelişmeler yaşanıyor. 2022 asgari ücreti son toplantısı (4. toplantı) 16 Aralık saat 11:00'da başladı. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
İşte A Haber canlı yayın asgari ücret takibi;
SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Milyonlarca çalışanın gözü 2022 asgari ücret zammındayken AK Parti'den konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "2022 asgari ücret 4 bin TL üzeri olur mu?" sorusuna yanıt verdi.
4 BİN TL ÜSTÜ OLACAK MI?
Bunu tam olarak söylemek mümkün olmaz. Beklentiler çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak. Benim de gönlüm geçen senekinin üstü ama reel rakamları konuşmak lazım. İşçi kesiminin de taleplerini karşılayacak bir asgari ücret ortaya çıkacaktır.
ASGARİ ÜCRETTE PRİM DETAYI
Asgari ücrette yapılan üç toplantının ardından gözler kararın açıklanacağı son görüşmeye çevrildi. Asgari ücrette vergi dilimi ile matrahlarda değişiklik yapılması, Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği gibi başlıklar üzerinde çalışılıyor.
Milyonlarca çalışan asgari ücretin açıklanmasını merakla beklerken, işveren ile işçi sendikaları SGK priminin 5 puan düşürülmesi konusunda uzlaştı.
Yapılması öngörülen düzenlemeler gerçekleşirse bir dizi iyileştirme ve işvereni rahatlatıcı çalışma ile asgari ücrette 2022 maaş zammı istenen ölçülere çıkarılırken istihdam sağlayıcının da yükü artmamış olacak.