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    • Ekonomi
    • 16.12.2021 15:59
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    • 16.12.2021 16:05
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    AGİ nasıl hesaplanır? Evli, bekar, çocuklu, çocuksuz AGİ 2022 tablosu belli oldu mu? Asgari ücret zammı ne kadar? 2022 AGİ tablosu

    Tüm illerden milyonlarca vatandaş gündemde yoğun bir şekilde AGİ nasıl hesaplanır? Evli, bekar, çocuklu, çocuksuz AGİ 2022 tablosu belli oldu mu? Sorularının yanıtlarını araştırıyor. Asgari ücret için 4. toplantı bugün gerçekleştirildi ve uzun zamandır merakla ve heyecanla beklenen 2022 asgari ücret zammı az önce açıklandı ve bununla birlikte 2022 AGİ tablosu da belli oldu. Peki Asgari ücret zammı ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5 çocuklu Asgari Geçim İndirimi AGİ ne kadar alınacak? Çalışanların evli olması ve çocuk sayısının artmasına göre AGİ de daha yüksek oluyor. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    AGİ nasıl hesaplanır?

    AGİ nasıl hesaplanır? Evli, bekar, çocuklu, çocuksuz AGİ 2022 tablosu belli oldu mu? Asgari ücret zammı ne kadar? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Tüm illerden milyonlarca vatandaş asgari ücret 2022 zammını yakından takip ederken aynı zamanda AGİ'de de ne kadar artış olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Asgari Geçim İndirimi AGİ çocuklu olan ve eşi çalışmayan vatandaşlarda daha fazla oluyor, çocuk sayısına göre bu rakam da yükseliyor. İşte 2022 AGİ tablosu...

    2022 AGİ TABLOSU AÇIKLANDI MI?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır."

    Milyonların merakla beklediği 2022 asgari ücret zammı belli oldu ve ve AGİ tablosu da açıklandı

    'ASGARİ ÜCRET ZAMMI BAYRAM HAVASI YARATACAK'

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuştu. Asgari ücret görüşmelerine değinen Bilgin, "Yapacağımız ücret artışı bir bayram havası yaratacak, bunu şimdiden müjdelemek isterim" diye konuştu. Bilgin, gazetecilerin asgari ücretin ne zaman açıklanacağıyla ilgili sorusuna ise, "Pazartesi öğrenirsiniz" yanıtını verdi. 3600 ek gösterge konusuna da değinen Bakan Bilgin, "Hangi grup ne kadar kapsıyor, kriterlerin ne olması gerekir, hakkaniyet duygusunu gerçekleştirecek bir düzenleme yapmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta komisyonunu toplayacağız. Sözleşmeli personel meselesini de çözeceğiz" dedi.

        2021 AGİ TABLOSU

        Bekar 268,31TL

        Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

        Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

        Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

        Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

        Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

        Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

        Evli eşi çalışan 268,31 TL

        Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

        Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

        Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

        Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

        Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL
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        Haberler Ekonomi AGİ nasıl hesaplanır? Evli, bekar, çocuklu, çocuksuz AGİ 2022 tablosu belli oldu mu? Asgari ücret zammı ne kadar? 2022 AGİ tablosu
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