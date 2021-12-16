AGİ nasıl hesaplanır? Evli, bekar, çocuklu, çocuksuz AGİ 2022 tablosu belli oldu mu? Asgari ücret zammı ne kadar? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Tüm illerden milyonlarca vatandaş asgari ücret 2022 zammını yakından takip ederken aynı zamanda AGİ'de de ne kadar artış olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Asgari Geçim İndirimi AGİ çocuklu olan ve eşi çalışmayan vatandaşlarda daha fazla oluyor, çocuk sayısına göre bu rakam da yükseliyor. İşte 2022 AGİ tablosu...
2022 AGİ TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır."
Milyonların merakla beklediği 2022 asgari ücret zammı belli oldu ve ve AGİ tablosu da açıklandı
'ASGARİ ÜCRET ZAMMI BAYRAM HAVASI YARATACAK'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuştu. Asgari ücret görüşmelerine değinen Bilgin, "Yapacağımız ücret artışı bir bayram havası yaratacak, bunu şimdiden müjdelemek isterim" diye konuştu. Bilgin, gazetecilerin asgari ücretin ne zaman açıklanacağıyla ilgili sorusuna ise, "Pazartesi öğrenirsiniz" yanıtını verdi. 3600 ek gösterge konusuna da değinen Bakan Bilgin, "Hangi grup ne kadar kapsıyor, kriterlerin ne olması gerekir, hakkaniyet duygusunu gerçekleştirecek bir düzenleme yapmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta komisyonunu toplayacağız. Sözleşmeli personel meselesini de çözeceğiz" dedi.