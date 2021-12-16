AGİ nasıl hesaplanır? Evli, bekar, çocuklu, çocuksuz AGİ 2022 tablosu belli oldu mu? Asgari ücret zammı ne kadar? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Tüm illerden milyonlarca vatandaş asgari ücret 2022 zammını yakından takip ederken aynı zamanda AGİ'de de ne kadar artış olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Asgari Geçim İndirimi AGİ çocuklu olan ve eşi çalışmayan vatandaşlarda daha fazla oluyor, çocuk sayısına göre bu rakam da yükseliyor. İşte 2022 AGİ tablosu...