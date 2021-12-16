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    • Ekonomi
    • 16.12.2021 17:19
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    • 16.12.2021 17:19
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    2022 asgari ücret zammı hangi ayda ve hangi günde yatacak? Asgari ücret zamlı maaşları ne zaman yatırılacak? İşte ilk ödeme tarihi!

    Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücrete yüzde 50.5’lik tarihi zam yapılmış oldu. Milyonların büyük bir merakla beklediği müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Buna göre 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Aynı zamanda asgari ücretteki gelir ve damga vergisi de kaldırıldı. Bu tarihi müjdenin hemen ardından vatandaşlar arama motorlarında, "2022 asgari ücret zammı hangi ayda alınacak? Asgari ücret hangi gün yatacak?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 asgari ücret zammı hangi ayda ve hangi günde yatacak?

    Asgari ücrette 2022 zam oranı hakkında son dakika açıklamalar geldi. Milyonlarca işçi ve işverenin merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. AGİ'den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. Bu tarihi müjdenin hemen ardından vatandaşlar arama motorlarında, "2022 asgari ücret zammı hangi ayda alınacak? Asgari ücret hangi gün yatacak?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte merak edilenler...

    ASGARİ ÜCRET HANGİ GÜN YATACAK?

    Asgari ücret zamlı maaşlar Şubat ayı maaşına yansıyacak.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

    Aziz milletim, değerli işçi ve işveren temsilcileri, kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bilindiği gibi bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın nezaretinde belirlenmektedir.

    Nasıl bu yıl aralık ayında başında başladıysak önümüzdeki yılın yine aralık ayında işçi işveren bir araya gelmek suretiyle yine çalışmalarını sürdürecekler ve seçim öncesi görüşmelerle seçime gideceğiz.

    Bugün gerçekleştirilen 4. toplantı ile nihali aşamaya gelinmiştir. Komisyon asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması yönünde çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığımıza görüş bildirmiştir.

    Gerek işçi gerek işveren kesimini temsilen taraflar çok farklı bir anlayış içerisinde özveri ile bu süreci işlettiler.

        2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır.

        Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam değişecektir. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza işverenlerimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

        Bu artışla çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Elbette çalışanlarımız çok daha fazlasını hak ediyor.

        Türkiye büyüdükçe güçlendikçe imkanları arttıkça bundan çalışanlarımız da hak ettikleri payı alacaklardır. Burada bir şeyi özellikle ifade etmek istiyorum.



        Kimse ne işveren üzerinden ne de çalışan işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemeli. Bunların da istismarını yapmamalı. Yani yok geçmişte dolar şuydu, doların o olduğu dönemden dolar üzerinden hesap yaparak asgari ücreti tespit etmek gerekir tarzı yaklaşımlar bir defa bu ülkenin çalışan işveren bu noktadaki istismarından başka birşey değildir.

        Bunlara sormak lazım sizin geçmişinizde acaba siz Türk lirasının olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları. Bizim paramız bellidir o da Türk lirasıdır. Yeni ekonomi programımızda önceliğimizi istihdamı korumak ve gelişmesi olduğunu tekrar söylüyoruz.

        ASGARİ ÜCRETTE VERGİ KALDIRILDI

        Aziz milletim, asgari ücrette tarihi bir artışı gerçekleştirirken bunun işveren üzerindeki yükünü azaltacak adımları atmayı ihmal etmedik. Asgari ücretin vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Yeni düzenleme ile on yıllardır konuşulan bu özlemi hayata geçiriyoruz. Yıl başından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. işveren kesimini böylece 450 liralık bir yükten de kurtarmış oluyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken bunun işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağı çekmiş oluyoruz.

            AGİ NE KADAR OLDU?

            Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından en çok merak edilen konulardan biri AGİ'nin ne kadar olduğuydu. İşte 2022 yılı AGİ

            Bekar 268,31 375,30
            Eşi çalışmayan, çocuksuz 321,97 450,36
            Eşi çalışmayan, 1 çocuklu 362,22 506,65
            Eşi çalışmayan, 2 çocuklu 402,46 562,95
            Eşi çalışmayan, 3 çocuklu 456,13 638,01
            Eşi çalışan, çocuksuz 268,31 375,30
            Eşi çalışan, 1 çocuklu 308,55 431,59
            Eşi çalışan, 2 çocuklu 348,80 487,89
            Eşi çalışan, 3 çocuklu 402,46 562,95

            2021 AGİ TABLOSU

            2021 yılında uygulanan AGİ ücretleri şu şekildeydi:

            Bekar 268,31TL

            Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

            Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

            Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

            Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

            Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
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            Haberler Ekonomi 2022 asgari ücret zammı hangi ayda ve hangi günde yatacak? Asgari ücret zamlı maaşları ne zaman yatırılacak? İşte ilk ödeme tarihi!
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