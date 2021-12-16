2022 asgari ücret zammı hangi ayda ve hangi günde yatacak? Asgari ücret zamlı maaşları ne zaman yatırılacak? İşte ilk ödeme tarihi!

Asgari ücrette 2022 zam oranı hakkında son dakika açıklamalar geldi. Milyonlarca işçi ve işverenin merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. AGİ'den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. Bu tarihi müjdenin hemen ardından vatandaşlar arama motorlarında, "2022 asgari ücret zammı hangi ayda alınacak? Asgari ücret hangi gün yatacak?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte merak edilenler...
ASGARİ ÜCRET HANGİ GÜN YATACAK?
Asgari ücret zamlı maaşlar Şubat ayı maaşına yansıyacak.
Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:
Aziz milletim, değerli işçi ve işveren temsilcileri, kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bilindiği gibi bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın nezaretinde belirlenmektedir.
Nasıl bu yıl aralık ayında başında başladıysak önümüzdeki yılın yine aralık ayında işçi işveren bir araya gelmek suretiyle yine çalışmalarını sürdürecekler ve seçim öncesi görüşmelerle seçime gideceğiz.
Bugün gerçekleştirilen 4. toplantı ile nihali aşamaya gelinmiştir. Komisyon asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması yönünde çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığımıza görüş bildirmiştir.
Gerek işçi gerek işveren kesimini temsilen taraflar çok farklı bir anlayış içerisinde özveri ile bu süreci işlettiler.