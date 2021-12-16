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    • Ekonomi
    • 16.12.2021 12:39
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    • 16.12.2021 12:39
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    19 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Konut kredisi faizleri indi mi? Kredi faizleri düştü mü, yükseldi mi? İşte ev kredisi banka faiz oranları...

    Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı sonrası konut kredi faizlerinin durumu merak edildi. Kredi almak isteyen vatandaşlar 19 Aralık Merkez Bankası faiz kararından çıkacak sonuçlara kitlendi. Peki 19 Aralık MB faiz kararı ile konut kredisi faizleri indi mi? Kredi faizleri düştü mü, yükseldi mi? Bu ay ev kredisi banka faiz oranları ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmelerin detayları...

    takvim.com.tr
    19 Aralık MB faiz kararı: Konut kredisi faizleri indi mi?

    Merkez Bankası'nın (MB) faiz kararı yakından takip ediliyor. Para Politikası Kurulu (PPK) yılın son toplantısını 19 Aralık Perşembe gerçekleştiriyor. MB faiz kararı sonucu araştırılıyor. Bu kapsamda 19 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ile konut kredisi faizleri indi mi? Kredi faizleri düştü mü, yükseldi mi? Bu ay ev kredisi banka faiz oranları ne kadar oldu? soruları gündemde yer alıyor. Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son dakika açıklamalar...

    19 ARALIK MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İLE KONUT KREDİSİ FAİZLERİ İNDİ Mİ?

    2021 yılının son faiz kararı için Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu sonucu da aat 14.00'te açıklayacak. Duyurulacak kararla birlikte konut kredisi faizlerinin inip inmeyeceği belli olacak. Karar duyurulduğunda son gelişmeleri haberimizde paylaşacağız.

    AA Finans'ın 20 ekonomistle gerçekleştirdiği anketin medyanı da 100 baz puan indirimi işaret ediyor.

    MB FAİZ KARARI NE OLUR?

    Bu hafta gözler Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararında olacak. Bu toplantıdan yeni bir faiz indirimi bekleniyor.

    Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'si de haftalık repo faizinin 25 ila 200 baz puan indirilmesini beklediğini belirtti. Bu ankette de beklentilerin medyanı 100 baz puan indirim oldu.

        BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA!

        Merkez Bankası faiz kararı beklenirken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş faiz açıklaması geldi.

        Bakan Nebati "Çok hızlı bir şekilde düzelecek ekonomi. Yeter ki bize güvenilsin. Dün toplantıda bankacılar da vardı. 'Güvenin, inanının bize' dedim. Faiz artırmayacağız. Bu işi faiz artırmadan da yapabildiğimizi göreceksiniz. Sadece güven" dedi.

        GEÇTİĞİMİZ KASIM AYI MERKEZ BANKASI TOPLANTISINDAN HANGİ KARAR ÇIKMIŞTI?

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kasım toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizi yüzde 15'e çekmişti.

        TCMB son 3 toplantısında toplamda 4 puan faiz indirdi.
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        Haberler Ekonomi 19 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Konut kredisi faizleri indi mi? Kredi faizleri düştü mü, yükseldi mi? İşte ev kredisi banka faiz oranları...
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