19 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Konut kredisi faizleri indi mi? Kredi faizleri düştü mü, yükseldi mi? İşte ev kredisi banka faiz oranları...

BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA!

Merkez Bankası faiz kararı beklenirken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş faiz açıklaması geldi.

Bakan Nebati "Çok hızlı bir şekilde düzelecek ekonomi. Yeter ki bize güvenilsin. Dün toplantıda bankacılar da vardı. 'Güvenin, inanının bize' dedim. Faiz artırmayacağız. Bu işi faiz artırmadan da yapabildiğimizi göreceksiniz. Sadece güven" dedi.

GEÇTİĞİMİZ KASIM AYI MERKEZ BANKASI TOPLANTISINDAN HANGİ KARAR ÇIKMIŞTI?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kasım toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizi yüzde 15'e çekmişti.

TCMB son 3 toplantısında toplamda 4 puan faiz indirdi.