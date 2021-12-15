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    • Ekonomi
    • 15.12.2021 17:53
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    • 15.12.2021 18:10
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    Taşeron işçiler için 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? 4/D'li taşeron işçilere asgari ücret maaş zammı belli oldu mu?

    Milyonlarca vatandaş asgari ücret konusuna kilitlenirken bir yandan Taşeron işçiler için 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Kulislerden gelen bilgilere göre bu akşam milyonların beklediği asgari ücret zammı açıklanacak. Bu gelişmeyle birlikte taşeron olarak çalışan yüzbinlerce kişi 2022 Ocak ayında ne kadar zam alacağını merak etmeye başladı. Peki 4/D'li taşeron işçilere asgari ücret maaş zammı belli oldu mu? Taşeron işçilere asgari ücret ile birlikte yapılacak olan zam miktarı kaç TL olarak belirlendi? İşte ayrıntılar…D'li taşeron işçilere asgari ücret maaş zammı! Taşeron için 2022 Ocak ayı asgari ücret zammı ne oldu?

    takvim.com.tr
    Taşeron işçiler için 2022 Ocak zammı ne kadar olacak?

    Taşeron işçiler için 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? 4/D'li taşeron işçilere asgari ücret maaş zammı belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca vatandaş asgari ücretin yanı sıra 2022 yılında AGİ ve taşeron zammının da ne kadar olacağını merak etmeye ve araştırmaya başladı. Aralık ayında asgari ücret görüşmeleri devam ederken zam oranlarının açıklanacağı tarihe kilitlenen milyonlarca vatandaş yapılacak zam oranını ne zaman öğrenebilecek?

    2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

    2022 yılı asgari ücret zammı için Aralık ayında 3 ayrı toplantı yapıldı. Son toplantının ne zamna gerçekleşeceği merak edilirken gelen kulis bilgisine göre asgari ücret zammının bu akşam açıklanacağı duyuruldu.

    ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE BİRLİKTE DEĞİŞECEK MAAŞLAR

    2022 asgari ücret zammının açıklanmasının ardından birçok kalemde maaş artışları da olacak. Taşeron işçi maaşları, TİS'e göre zam alan 4/d'li işçiler, işsizlik maaşı alanlar, iş görmezlik ödeneği, AGİ, yaşlılık aylığı, engelli maaşları ve Bağkur primleri ile birlikte birçok kalemde rakamlar değişecek.

    ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2022 NE KADAR?

    Asgari ücret 2022 zam seviyesi şimdilik belli değil. Asgari ücret zam seviyesi 2022 senesi amacıyla Aralık ayının son haftasında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanacak. 2021 asgari ücret zam seviyesi yüzde 21.56 olmuştu. 2022 asgari ücret zam seviyesi da geride bıraktığımız sene olduğu gibi yüzde 20-22 arasında olması bekleniyor. Yani 2022 asgari ücret ön görüsü 3500-3700 TL arasında olması öngörü ediliyor.

        ASGARİ ÜCRET ARTINCA NELER DEĞİŞECEK?

        ■ İşsizlik maaşı

        ■ Asgari Geçim İndirimi

        ■ Askerlik, doğum borçlanması tutarları

        ■ İş göremezlik ödeneği

        ■ Yaşlılık, evde bakım, engelli aylıklarını almak için gelir sınırı

        ■ Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar

        ■ Gündelikçiler için ödenecek primler

        TAŞERON VE KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

        2021 3. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödendi.

        Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.
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        Haberler Ekonomi Taşeron işçiler için 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? 4/D'li taşeron işçilere asgari ücret maaş zammı belli oldu mu?
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