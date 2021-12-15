Milyonlarca çalışan işçi, emekli ve memur yeni yılda yapılacak asgari ücret zammına odaklandı. Son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere görüşmelerde sona gelinmişti. 1,2 ve 3. toplantı sona ermiş gözler 4. ve son toplantıya çevrilmişti. Asgari Ücret zammının kesinleşeceği toplantı beklenirken kulislerde dolanan iddia vatandaşlarda merak uyandırdı. Kulislere bomba gibi düşen 15 Aralık iddiası araştırılıyor. Peki Asgari Ücret bu akşam açıklanır mı? 2022 yılında Asgari Ücret 4 bin 70 mi olacak?
ASGARİ ÜCRET BU AKŞAM AÇIKLANACAK MI?
Asgari Ücret Toplantısı'nın 4. ve sonuncusu için bekleyiş sürüyor. Ancak ortaya atılan 15 Aralık iddiası gündemi meşgul ediyor. İddiaya göre Asgari Ücret zammı bu akşam ya da yarın açıklanabilir.
Yaşanan yeniş gelişmenin ardından iddianın detayları merak konusu oldu. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücret zammının belirlenmesi için toplantılar yapılıyordu. İlk 3 toplantıda pazarlıklar yapıldı gözler 4. toplantıdaydı. Peki 15 Aralık iddiası nedir? Asgari ücret belirlendi mi?
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 15 ARALIK AKŞAMI AÇIKLANABİLİR!
2022 yılı asgari ücret tutarının 15 Aralık akşamı ya da 16 Aralık günü açıklanacağı iddia edildi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin hafta sonu ''Rakam pazartesi günü ilan edilecek.'' demişti. Ancak Pazartesi bir açıklama yapılmamıştı. Bu süreç içerisinde de bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.