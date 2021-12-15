İlk düzenleme sayesinde 900 bin kişi böyle emekli olabilecek! Yeni çalışmayla yaşa takılanlar için... EYT'liler ise dört gözle değerlendirmeye alınacak formülleri merak ediyor. Konu hakkında Kasım ayında önemli gelişmeler yaşanmış ve yapılan açıklamalar düzenlemeyi bekleyen milyonlarca kişi tarafından heyecanla takip edilmişti. Ancak yapılan son açıklamada asgari ücret ve 3600 ek göstergenin öncelikli olduğu bildirilmişti. Bu gelişmelerin hemen sonrasında 2022 yılı ortaları ya da sonlarına doğru çalışmanın başlatılması bekleniyor. 2022 yılında gündeme gelmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmanın nasıl tamamlanacağı, çözüm için hangi yöntemlerin sunulacağı merak ediliyor.
1. KISMİ EMEKLİLİK
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna kısmi emeklilik deniliyor. EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.
2.SÜRENİN TAMAMLANMASI
Bu formülde ise 99 öncesindeki emeklilik şartları dikkate alınıyor. Yani kadınlarda 20 yıllık (7200 gün), erkeklerde ise 25 yıllık (9 bin gün) sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor.
2021 yılından 25 yıl geriye gittiğimizde 1996 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar bu kapsama giriyor. Kadınlarda ise süre tamamlandı.
3. PRİMİN TAMAMLANMASI
Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 gün arasında prim gerekiyor. Burada primini tamamlayanların yaşına bakmadan emekli olması gündemde.