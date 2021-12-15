İlk düzenleme sayesinde 900 bin kişi böyle emekli olabilecek! Yeni çalışmayla yaşa takılanlar için... EYT'liler ise dört gözle değerlendirmeye alınacak formülleri merak ediyor. Konu hakkında Kasım ayında önemli gelişmeler yaşanmış ve yapılan açıklamalar düzenlemeyi bekleyen milyonlarca kişi tarafından heyecanla takip edilmişti. Ancak yapılan son açıklamada asgari ücret ve 3600 ek göstergenin öncelikli olduğu bildirilmişti. Bu gelişmelerin hemen sonrasında 2022 yılı ortaları ya da sonlarına doğru çalışmanın başlatılması bekleniyor. 2022 yılında gündeme gelmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmanın nasıl tamamlanacağı, çözüm için hangi yöntemlerin sunulacağı merak ediliyor.

1. KISMİ EMEKLİLİK

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna kısmi emeklilik deniliyor. EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.