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    • Ekonomi
    • 15.12.2021 10:56
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    • 15.12.2021 10:56
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    Her ay anında 4 kişilik aileye PTT'den nakit veriliyor! Fakir ailelere devletten elektrik faturası yardımı nasıl alınır?

    Aile Bakanlığı'nın sosyal yardım uygulamaları çok sayıda destek ödemesinden ve direkt olarak yardım paketinden oluşuyor. Bakanlık zor koşullarda yaşam sürdüren aileler amacıyla barınma yardımı, ekonomik zorluk çeken aileler için nakit para ve besin desteği, öğrenciler amacıyla eğitim desteği ve hasta vatandaşlar amacıyla detaylı sağlık takviyeleri sağlıyor. Elektrik tüketim desteği ödemeleri aylık olarak PTT hesabına tanımlanır. Vatandaşlar amacıyla ödemeler fatura üzerinden düşer. Mesela 4 kişilik bir aileye destek sağlanırsa fatura döneminde 114 TL'lik rakam faturadan düşer. Ödemeler nakit verilmez.

    takvim.com.tr
    Her ay anında PTT’den nakit veriliyor! Dar gelirliye elektrik müjdesi!

    Elektrik fatura desteği alabilmek isteyen ailelere 114 TL ödeme yapılıyor. PTT üzerinden elektrik fatura desteği ödemelerinin kimlere nasıl ve hangi şartlarla sağlandığını haberimizden öğrenebilirsiniz. Başvurular, adresinize bağlı Kaymakamlık Sosyal Yardım Hizmetler Müdürlüğüne giderek şahsen başvuru yapabilirsiniz. Başvurularınız için gerekli tüm detayları ALO 144'ü arayarak bilgi alabilirsiniz.

    PTT'DEN ÖDENEN ELEKTRİK DESTEĞİ NASIL ALINIR?

    PTT vasıtasıyla sağlanan elektrik desteğine müracaatta bulunmak isteyen kişilerin iki alternatifi bulunuyor. Birinci alternatif direkt olarak bakanlığın belirlenmesi sonunda ailelere otomatik olarak elektrik tüketim desteği sağlanması. İkinci alternatif ise ailelerin bireysel müracaatlarının alınması ardından onay sağlanan ödemeler. Peki aileler elektrik desteğini nasıl alacaklar?

    Elektrik desteği ödemelerinde ilk bilinmesi gereken nokta; desteğin sosyal yardım alan ailelere ödenmesi. Bakanlık sağlanan destek ile alakalı duyurduğu açıklamasında ödemelerin 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki derli toplu sosyal yardım uygulamalarından faydalanan ihtiyaç sahibi hanelere verildiğini duyurdu.

    Destek ödemesi alabilmek isteyen ailelerin ilan edilen yardım uygulamalarından alıyor olması gerekiyor.

    Bakanlığın ilan ettiği koşulları sağlayanlara destek ödemeleri otomatik olarak tanımlanıyor. Fakat destek ödemesi alamayanlar ise bizzat müracaat yapma imkânına sahipler. Bakanlığın alakalı birimlerine gidilerek elektrik desteği amacıyla bilgi alınabilir.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

        BAŞVURU NEREYE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

        Başvurular, adresinize bağlı Kaymakamlık Sosyal Yardım Hizmetler Müdürlüğüne giderek şahsen başvuru yapabilirsiniz. Başvurularınız için gerekli tüm detayları ALO 144'ü arayarak bilgi alabilirsiniz.

        4 KİŞİLİK AİLELERE 114 TL

        Elektrik tüketim desteği ödemeleri 01.07.2021 tarihinden itibaren zamlanmıştı. Destek ödemelerinde meydana gelen son tablo ise şu şekilde;

        1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh 68,67 –TL

        3 kişilik hanelere aylık 100 kWh 91,56-TL

        4 kişilik hanelere aylık 125 kWh 114,44-TL

        5 ve daha çok kişilik hanelere aylık 150 kWh 137,33-TL

        Elektrik tüketim desteği ödemeleri aylık olarak PTT hesabına tanımlanır. Vatandaşlar amacıyla ödemeler fatura üzerinden düşer. Mesela 4 kişilik bir aileye destek sağlanırsa fatura döneminde 114 TL'lik rakam faturadan düşer. Ödemeler nakit verilmez.

        GELİR ŞARTI NE?

        Hanedeki birey başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekiyor. 2020 itibarıyla bu tutar 701 lira. Dört bireylik ailede gelir 2.804 liranın altındaysa bu haktan yararlanabilir. Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Sosyal yardım alanlar da bu haktan yararlanıyor.
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        Haberler Ekonomi Her ay anında 4 kişilik aileye PTT'den nakit veriliyor! Fakir ailelere devletten elektrik faturası yardımı nasıl alınır?
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