Her ay anında 4 kişilik aileye PTT'den nakit veriliyor! Fakir ailelere devletten elektrik faturası yardımı nasıl alınır?

GELİR ŞARTI NE?

Hanedeki birey başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekiyor. 2020 itibarıyla bu tutar 701 lira. Dört bireylik ailede gelir 2.804 liranın altındaysa bu haktan yararlanabilir. Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Sosyal yardım alanlar da bu haktan yararlanıyor.