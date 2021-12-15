Gözler oradaydı! Az önce belli oldu! Hesaplara para yatacak! T.C. kimlik numaranızı yazmanız yetiyor

Bankalardan süratli bir şekilde onay alınarak nakit gereksinimler karşılanabilecek. Son dakika haberi olarak kendi sitelerinden paylaşılan bankalar yalnızca emekli olanlardan ve belirli şartları yerine getirenlere bu krediyi kullandırabilecek. Krediyi kullanan vatandaşlar geri ödemesini 36 ay vade ile gerçekleştirecek. Bankalardan emeklileri ilgilenecek mühim duyuru geldi. Nakit gereksinimi olan emeklilere destek sağlanacak. Emekli bireylerin hesaplarına geri ödemesiz 5000 TL para yatırılacak.
Ziraat Bankası, emekli müşterilerine 5.000 TL'ye kadar kredi olanağı sağlıyor
Ülkemizde kamu Bankası olarak hizmet veren bankalar arasında olan Ziraat Bankası'ndan emekli vatandaşları sevindirecek duyuru geldi. Emekli vatandaşlara 5000 TL nakit desteği geldi. Banka emekli olan müşterilerine 5.000 TL'ye kadar kredi olanağı sağlıyor. Müşterilerini memnun etmek amacıyla sık sık kampanya düzenleyen banka yüksek limitli gereksinim kredisi kampanyasını müşterilerinin hizmetine sunuyor.
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Kredi müracaatında tespit edilen vatandaşlar değerlendirme neticesi 5.000 TL'ye kadar kredi almaya hak kazanabilecek. Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasını kullanılarak ya da Ziraat Bankası'nın internet sitesi üzerinden müracaat yapılabilecek. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile eş güdümlü kredi müracaatında bulunabilirsiniz. İnternet sitesinden müracaat yapmanın yanı sıra en yakın banka şubesine gidilerek de kredi müracaatta bulunma olanağı sunuluyor.