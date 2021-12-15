Asgari ücrette vergi dilimi ne oldu? Gelir vergisi, damga vergisi, SSK primi son durum nedir? Kümülatif vergi matrahı hesaplama 2022!

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücrette geri sayım başladı. Bu sene yüksek beklentisi olan asgari ücrette son viraja girildi. Yeni ücret ile ilgili son gelişmeleri merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, asgari ücretten kesintiler kalktı mı? 2022 gelir vergisi, SSK primi, işsizlik sigortası, damga vergisi son durum nedir? İşte son gelişmeler...
Asgari ücretin 4 bin liranın altında kalmaması için vergi indirimi, prim desteği başta olmak üzere çok yönlü bir çalışma yürütüldü. Ücretliler üzerinden gelir vergisi, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi olmak üzere 4 farklı kesinti yapılıyor.
Brüt 3.577 lira olan asgari ücretten alınan prim ve vergi tutarı 751 lirayı buluyor. İşçi ve işverenin mutabakata vardığı gelir vergisinde birinci vergi dilimi, yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilerek çalışanların daha az vergi ödemesi sağlanacak.
Kümülatif vergi matrahı hesaplanırken brüt asgari ücret esas alınacak. Düzenlemeyle çalışanlara bin 500 liralık gelir vergisinden kaynaklanan katkı sağlanacak. SSK primi işçi payının yüzde 14'ten 9'a düşürülmesi ile 180 lira çalışanın cebinde kalacak. Bu tutar yeni asgari ücrette yüzde 40 artış varsayımı ile 252 lirayı bulacak.
Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oranın yüzde 10 olması seçenekler arasında bulunuyor. Asgari ücrete ilişkin gelinen nokta başta olmak üzere merak edilen soruların yanıtları şöyle: