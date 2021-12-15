Asgari ücretle ilgili önemli son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için son aşamaya gelindi. Zam için çıkacak sonucu merakla bekleyen vatandaşlar arama motorları üzerinden asgari ücretle ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, Asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ hariç 2022 asgari ücret kaç TL oldu? 2022 yeni AGİ fiyatları netten brüte asgari ücret kaç para oldu? İşte merak edilenler!
ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL MİDİR?
AGİ hesaplama tablosunda işçinin evli, çocuklu ve bekar olmasına göre alınan ücrette de farklılık görülüyor. AGİ asgari ücret dışında ekstra olarak verilmez. Yani asgari ücret herkese aynı rakamda verilir, içinde yer alan AGİ tutarı da asgari ücrete dahil olur.
AGİ NE KADAR OLACAK?
AGİ zammı, asgari ücret artışının gerçekleşmesi ile beraber belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Bilgin asgari ücret açıklamasında, 'İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 750 ila 4 bin lira arasında beklentileri olduğunu söylediler. Yüzde 9'luk bir oran, 4 bin liranın üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Dolayısıyla burada sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerimizin beklentisini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz.' dedi.