Asgari ücret zammı, AGİ, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS ne kadar oldu? 2022 kredi faiz, vergi, harç, ceza zam oranları tablosu!

Asgari ücret için geri sayımın sonuna gelirken milyonlarca çalışan yapılacak zam oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücrete gelecek zam sadece asgari ücretle çalışan işçileri değil herkesi yakından ilgilendiriyor. Asgari ücrete yapılacak zamla beraber yeni yılda kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, engelli ve yaşlılık aylığı gibi kalemlerde de artış yaşanacak. Peki, Asgari ücret, AGİ, kredi faiz oranları, işsizlik maaşı ve BES 2022 Ocak'ta ne kadar oldu? 2022 vergi, harç, ceza zam oranları kaç TL olacak? İşte detaylar!
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE NELER DEĞİŞECEK?
VERGİ İADESİ ARTACAK: Türkiye'de çalışan tüm işçi ve memurlar vergi iadesi olarak bilinen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Bu rakam geçerli brüt asgari ücrete göre belirleniyor.
Yaklaşık 20 milyon çalışanın AGİ'si yılbaşı itibariyle artırılacak. Şu anda bekar bir çalışan için aylık 268,31 TL olan AGİ, eşi çalışmayan 3 çocuklu bir işçi için 456,13 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamlar asgari ücretteki artış oranında yükselecek.
TAZMİNATA YENİ HESAP: Yeni yılla birlikte asgari ücretlilerin kıdem ve i0hbar tazminatı tutarları da değişecek. Kıdem ve ihbar tazminatları hesaplanırken işçinin son brüt maaşı dikkate alınıyor. Asgari ücrette yapılacak zamla birlikte bu tutar aratacak. Aralık ayında ayrılan bir işçiye göre Ocak ayında işten çıkartılan bir işçi daha çok tazminat alacak.
İŞSİZE YÜKSEK MAAŞ: İşsiz kalan vatandaşlara verilen işsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırları da asgari ücrete göre belirleniyor. En düşük işsizlik maaşı asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. Üst sınır ise yine asgari ücretin yüzde 80'i kadar hesaplanıyor.
Asgari ücrette yapılacak artış oranında işsizlik ödenekleri de yükselecek. Halen en düşük işsizlik ödeneği 1431 TL, en yüksek ödenek de 2 bin 862 TL olarak uygulanıyor. Şu anda işsizlik ödeneği almakta olanlar için de eğer tavandan maaş alıyorlarsa yeni yılda ödenekleri yükselecek.