Asgari ücret 2022 açıklandı mı? Asgari ücret ne zaman belli olur? Bugün mü yarın mı açıklanacak?

A Haber canlı yayında açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Bekleyip göreceğiz ama geldiğimiz noktada Çalışma Bakanımız çok ciddi bir rakam verileceği noktasında bir açıklama yaptı." dedi.

İşte Faruk Erdem'in açıklamalarından satır başları...

Asgari ücretle ilgili biz bir rakam açıkladık. 4.000 liranın üzerinde 4.070 – 4.090 gibi bir rakam açıklamıştık. Duyumlarımızdan gelen rakamdı bu. Kaynaklarımızdan aldığımız rakamdı. Resmi olarak 3 toplantı yapıldı ama gayri resmi bir sürü toplantı oluyor. Hafta sonu bütün temaslar devam etti. Oradaki çalışma devam ediyor.

VERGİ DİLİMİNDE ÇALIŞMA

Vergi dilimleriyle ilgili bazı talepler olmuştu. Şu anda vergi diliminde 24 bin TL yıllık geliriniz varsa siz yüzde 15'lik vergi dilimine geçiyorsunuz yani yüzde 15 vergi ödüyorsunuz. Ama bunu aştığınız sürece vergi diliminiz yüzde 20 oluyor.

Söylediğimiz rakam olursa onun brütü de 5.000 lirayı geçeceğine göre ilk vergi dilimi 60 bin lirayı bulmuş olacak. Dolayısıyla bu noktada asgari ücretin ilk vergi diliminde kalması noktasında bir çalışma var. Sonraki vergi diliminde ise yüzde 10 vergi olması çalışması var. Çalışanların maaşından kesilen verginin daha az olması noktasına geliniyor.