Anında toplu para ödemesi yapılıyor! O belgeyle başvurmak yeter! Kimler alabilir? İşte başvuru şartları

Kişinin emekli olmak için aranılan şartları kazanmasına karşın SGK prim borcu sebebi ile ya da emekli olmak amacıyla sigortalılık zamanı kriterlerini karşılayamadığı amacıyla emekli olamaması şartları yer alabilmektedir.

Bu kriterleri taşıyan ve emekli olamayan toplu para hakkından yararlanmak amacıyla müracaatta tespit edilen vatandaşlara SGK prim iadesinde bulunuyor. Bunun amacıyla bireyin SGK prim iade dilekçesi ile müracaatta bulunarak lüzumlu işlemleri yapması yeterli oluyor. Yapılan Bağkur prim iadesi başvurularında yatırılan bütün primler iade edilirken SGK prim iadesi başvurularında ise 2008 yılından evveli amacıyla hem işçi hem işveren primleri, 2008 yılından ardından amacıyla ise yalnızca işçi primleri hesaplanarak ödeniyor. Yani emekli olamayan SGK'dan toplu para alabilir.