Ağır ve tehlikeli iş kolları için asgari ücret zammı ne kadar olacak? Ağır iş kolları nelerdir? 2022 asgari ücret zam oranı…

Komisyonda herhangi bir rakam önerisi olmadığına dikkati çeken Akkol, "Görüşler, analizler birbirleri ile paylaşılıyor. Bu sene her zamankinden kuvvetli bir veri analizi, anketler, işletme sahiplerinden ve çalışanlardan alınan görüşler var. Bazen bizlere düşük veya yüksek gelen farklı farklı rakamlar zikrediliyor.

Bu rakamları çözmede devletimizin işverene vereceği teşviklerin, çalışanlara yapılabilecek birtakım vergi indirimlerinin oyunu çok rahatlatacağını düşünüyoruz. Özellikle vergi indirimi veya teşvik konusu asgari ücret konusunda belirleyici olacaktır. Bu destekleri de alabilirsek üçte imzaya ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Şu anda rakam zikredilmedi" dedi. Akkol, açıklamasının ardından 3. toplantıya katılmak üzere salondan ayrıldı.



BAKAN ANKETİ AÇIKLADI



Bakan Bilgin, yaptıkları anketlerde işçilerin asgari ücret beklentilerinin 3.750 TL ila 4.000 TL arasında değiştiğini belirtirken, işverenlerin ise 3.500 ila 3.750 TL arasında beklentilere sahip olduğunu açıkladı.

İkinci toplantı Türk-İş başkanlığında yapılmıştı. Toplantının sonunda açıklama yapan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücretin bu hafta içi bugün açıklanabileceğini söylemişti. Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.



TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu asgari ücret hesaplamasını sunuyor. Yeni asgari ücretin bu toplantıda belirlenmesi bekleniyor. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücretin ne zaman açıklanacağına ilişkin soru üzerine, "Hem TİSK Başkanımız hem Türk-İş Başkanımız hem de sayın Bakanımız en kısa sürede üçlü mutabakatla imzalama taraftarı. Yasada da zaten bir, üç veya dört toplantı diye bir zorunluluk yok. Ümit ederiz ki bu hafta asgari ücreti açıklarız" ifadesini kullandı.