Ağır ve tehlikeli iş kolları için asgari ücret zammı ne kadar olacak? Ağır iş kolları nelerdir? 2022 asgari ücret zam oranı açıklandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Tüm Türkiye asgari ücret 2022 zammına kilitlendi ve ne kadar artış olacağı merak ediliyor. Asgari ücretin üçünçü toplantısı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) gerçekleşmişti. Peki ağır iş kollarında çalışanlar ne kadar maaş artışı yaşayacak? İşte detaylar...
AĞIR İŞ KOLLARI ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret zam önerisiyle beraber gündeme gelen ağır iş kolları; Madencilik, taş ocakları, inşaat, gemicilik, hafriyat, parlayıcı ve patlayıcı madde imalatı, boya, kimyasal madde üretimi gibi alanlarda hizmet veren vatandaşları kapsıyor…
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 10 Aralık'ta üçüncü toplantı yapıldı.
İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) gerçekleştiriyor.
Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşülüyor.
Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.