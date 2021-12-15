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    • Ekonomi
    • 15.12.2021 19:19
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    • 15.12.2021 19:21
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    2022 evde bakım maaşı zammı ne kadar? 2022 asgari ücret zammı ile birlikte engelli, yaşlılık 65 yaş aylığı kaç TL olacak?

    Tüm illerden milyonlarca vatandaş 2022 evde bakım maaşı zammı ne kadar? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında asgari ücrete yapılacak olan zam yer alıyor ve bu zam ile birlikte pek çok ödemede de fiyat artışı olacak. Bunlar arasında engelli aylığı, yaşlılık 65 yaş aylığı yer alıyor ve 2022 Ocak ayıyla birlikte bu maaşlar da zam gelecek. Peki 2022 engelli aylığı, yaşlılık 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret için yapılan üç toplantının gerçekleşmesinin ardından gözler dördüncü toplantıya çevrildi. Peki asgari ücret zammı 2022 engelli aylığı, yaşlılık 65 yaş aylığını nasıl etkileyecek?

    takvim.com.tr
    2022 evde bakım maaşı zammı ne kadar?

    2022 evde bakım maaşı zammı ne kadar? 2022 asgari ücret zammı ile birlikte engelli, yaşlılık 65 yaş aylığı kaç TL olacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Tüm gözler asgari ücretli ilgili gelişmelere çevrildi ve ne kadar fiyat artışı yapılacağı merak konusu oldu. Asgari ücretle maaş alan milyonlarca vatandaş maaşlarının yükselmesini umut ediyor ve heyecanla son gelişmeleri takip ediyor. Peki 2022 asgari ücret zammı ile birlikte engelli, yaşlılık 65 yaş aylığı artışı ne kadar olacak?

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Asgari ücretin 2022 yılında ne kadar olacağı henüz belli olmadı. 4. görüşme sonrası açıklamaların yapılması bekleniyor.

    Asgari ücrete 2022 yılı için yıl sonu enflasyonunun yaklaşık 8-10 puan üzerinde bir zam yapılacağı görüşü konuşulurken, toplamda yapılacak zammın ortalama yüzde 30'u bulması gerekiyor. Asgari ücretin zamlanmasıyla evde bakım maaşının da aynı orada artacağı tahmin ediliyor.

    YAŞLILIK AYLIĞI ARTACAK!

    Asgari ücret artışına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, GSS primlerinin devlet doğrultusundan karşılanması amacıyla aranan gelir sınırı da artacak. Böylece daha çok bireyin 65 yaş aylığından, engelli aylığından, evde bakım parasından yararlanması olası olacak. Bu bağlamda yaşlılık aylıklarına yapılacak zam da memur maaşlarına endeksli. Yalnızca bu aylıklardan yararlanmak için aranan gelir şartı asgari ücretle göre değişiyor.

        ENGELLİ AYLIĞI ARTACAK!

        Engelli aylığı, yaşlılık ödemeleri gibi derli toplu olarak ödenen desteklere de Ocak ayında zam alacak. Bu ödemelere 6 aylık Aralıklarla belli artış oranlarıyla zam yapılır. Engelli aylığı zamları memur maaşlarına endeksli. Sadece bu aylıklardan yararlanmak için aranan gelir şartı asgari ücretle değişir.

        İŞSİZLİK MAAŞI DA ARTACAK!

        İşsizlik maaşı asgari ücret ile eş güdümlü artacak. Türkiye İş Kurumu üzerinden işsizlik maaşı alanların aldıkları ücret prim ödemelerine göre yapılır. Bu kapsamda 2021 senesinde en az 1420 TL ödenir. 2021 senesinde işsizlik maaşı ilaveten 2840 TL ile tavan ücretiyle ödendi. İşsizlik maaşının asgari ücretle eş güdümlü 1600 TL 1700 TL seviyelerine çıkması bekleniyor.

        2022 AGİ NE KADAR OLACAK?

        Milyonlarca çalışan bir vergi iadesi olarak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Devlet çalışanların gelir vergisinin bir kısmını almaktan vazgeçerek iade ediyor. Bu rakam da, işçinin bekar ya da evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına göre değişiyor. Vergi iadesi işverenler aracılığı ile yapılıyor.

        AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor. işçinin kendisi için yüzde 50, çalışmayan eşi için yüzde 10, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için yüzde 7.5 ve 3. çocuk için yüzde 10 ve sonraki her çocuk için yüzde 5'i alınarak hesaplanıyor. Bu oranların toplamı yüzde 85'i geçemiyor. Bu oranlarla bulunan rakamın yüzde 15 gelir vergisi oranı alınıyor. Yıllık AGİ bulunduktan sonra 12'ye bölündüğünde aylık rakam da ortaya çıkıyor.
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        Haberler Ekonomi 2022 evde bakım maaşı zammı ne kadar? 2022 asgari ücret zammı ile birlikte engelli, yaşlılık 65 yaş aylığı kaç TL olacak?
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