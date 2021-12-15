2022 evde bakım maaşı zammı ne kadar? 2022 asgari ücret zammı ile birlikte engelli, yaşlılık 65 yaş aylığı kaç TL olacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Tüm gözler asgari ücretli ilgili gelişmelere çevrildi ve ne kadar fiyat artışı yapılacağı merak konusu oldu. Asgari ücretle maaş alan milyonlarca vatandaş maaşlarının yükselmesini umut ediyor ve heyecanla son gelişmeleri takip ediyor. Peki 2022 asgari ücret zammı ile birlikte engelli, yaşlılık 65 yaş aylığı artışı ne kadar olacak?
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Asgari ücretin 2022 yılında ne kadar olacağı henüz belli olmadı. 4. görüşme sonrası açıklamaların yapılması bekleniyor.
Asgari ücrete 2022 yılı için yıl sonu enflasyonunun yaklaşık 8-10 puan üzerinde bir zam yapılacağı görüşü konuşulurken, toplamda yapılacak zammın ortalama yüzde 30'u bulması gerekiyor. Asgari ücretin zamlanmasıyla evde bakım maaşının da aynı orada artacağı tahmin ediliyor.
YAŞLILIK AYLIĞI ARTACAK!
Asgari ücret artışına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, GSS primlerinin devlet doğrultusundan karşılanması amacıyla aranan gelir sınırı da artacak. Böylece daha çok bireyin 65 yaş aylığından, engelli aylığından, evde bakım parasından yararlanması olası olacak. Bu bağlamda yaşlılık aylıklarına yapılacak zam da memur maaşlarına endeksli. Yalnızca bu aylıklardan yararlanmak için aranan gelir şartı asgari ücretle göre değişiyor.