2022 AGİ ne kadar, kaç TL oldu? AGİ tablosu bekar, evli, 1, 2, 3 çocuklu ne kadar! AGİ asgari ücrete dahil mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 7 milyon kişiyi yakından ilgilendiren 2022 asgari ücret zammı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor yapılan üç toplantının ardından dördüncünün ne zaman olacağı beklenirken kulislerden bugün asgari ücret 2022 zammının açıklanacağı bilgisi gelince heyecan daha da arttı. Peki asgari ücret ile birlikte AGİ'de nasıl, ne kadar bir değişiklik olacak. İşte ayrıntılar...