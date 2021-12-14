Tema İstanbul 2’de ön satışlar başladı (Ekonomi haberleri)

Mesa, Artaş, Kantur-Akdaş Ortaklığı'nda hayata geçirilen gayrimenkul projesi Tema İstanbul'un ikinci etabında dairelerin ön satışları başladı. 15 Aralık'ta lansmanı yapılacak Tema İstanbul 2'de ön satışlar nedeniyle satış ofisinde yoğunluk oluştu.

YÖNETİMDE KADIN GÜCÜ

Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu'nda Yönetim Kurulu'na Zeynep Yalım Uzun, Mutlu Erturan ve Berna Akyüz Öğüt bağımsız üye olarak katıldı. Doğtaş Kelebek CEO'su İsmail Doğan, "Yeni Yönetim Kurulu Üyelerimiz Kurumsal Yönetim, Denetim ve Riskin Erken Saptanması komitelerindeki görevlerinin yanında kurumsallaşma, uluslararası yayılım stratejileri, e-ticaret ve mağazalaşmadaki deneyimleri ile yönetim kurulunda destek sağlayacaktır" dedi.

İSTENEN ÜRÜNÜ BULMAK KOLAYLAŞTI

FLO, hayata geçirdiği Flo Dijital uygulamasıyla mağaza ve e-ticaret kanallarını birleştirirken, müşterilerin istediği ürüne bulunduğu mağazayla sınırlı kalmadan ulaşmasını sağlıyor. Şirketin iç yazılım ekibi tarafından geliştirilen Flo Dijital, tüm Flo, In Street ve Nine West mağazalarında kullanılabiliyor. Uygulama ile Flo bünyesinde yer alan 600'ün üzerindeki mağaza ve e-ticaret kanallarının stokları satış danışmanlarının cebine sığıyor. Flo Genel Müdür Yardımcısı Burak Aktaş, "Stoklarda müşteri istediği ürünün bedenini, numarasını, rengini bulamadığında satış kaybı yaşanırdı. Flo Dijital ile bu kaybı önledik" dedi.

MERKEZ DEVREDE

Merkez Bankası, dün sabah yüzde 6.3 yükselerek 14.75 lira ile rekor kıran dolar kuruna satım yönünde müdahale etti. Yapılan açıklamada, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiği bildirildi. Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrasında dolar gün içerisinde 14.10 liraya kadar geriledi.

ÖĞRETMENLERE İYİ HABER

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, inşallah bu ay TBMM'ye gelecek" dedi. İşte öğretmenlerle ilgili beklenen düzenlemeler:

Sözleşmeli kadrolu ayrımı ortadan kaldırılacak.

Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenler kadrolularla aynı haklara sahip olacak.

Uzman öğretmenler bir derece alacak, maaşları 1.000 lira artacak.

Başöğretmenlere ilave bir derece verilecek, maaşları 2.000 lira yükselecek.

Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak.

50 YENİ ŞUBE, 750 KİŞİYE İŞ

Tavuk Dünyası, 2021 yılı için belirlediği 250 restoran hedefini gerçekleştirdi. Son olarak İstanbul, İzmir, Bursa, Rize, Balıkesir, Antalya, Afyonkarahisar, Kocaeli ve Manisa'da açılan şubeleriyle büyüyen şirketin ajandasında, yeni yılın ilk yarısında 50 restoran açılışı daha bulunuyor.