Gözler oradaydı! Paralar banka hesabına yatıyor! Milyonlara 1600 liralık ikramiye veriliyor!

Paralar banka hesabına yatıyor. Milyonlarca memura son dakika 1600 liralık ikramiye müjdesi. Memurlara Ocak itibarıyla toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve ek zammın dışında bir de toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek. Üç ayda bir yatacak ikramiyenin senelik tutarı 1.600 lira. Almanın koşulu ise sendikaya üye olmak. 1 milyona yakın memurun halen üyeliği yok. 15 Ocak'a kadar üyeliği bulunmayan ikramiye alamayacak. İşte milyonlar memuru ilgilendiren flaş detaylar...
2 MİLYON KİŞİ ALABİLİYOR
Şu anda bu ikramiyeyi sendika üyesi 2 milyon memur alabilecek. İkramiye, sendikalı memurun maaşında aylık 88 lira artış anlamına geliyor. Peki nasıl? Sendikalı memurdan mevcut durumda maaşa göre 30-45 lira arasında sendika kesintisi yapılıyor. Habere göre buna karşılık 3 ayda bir ise memurlara 135 lira (yılda 540 lira) toplu sözleşme ikramiyesi ödeniyor. En düşük aylık sendika aidatı baz alındığında 30 lira kesintiye karşılık 45 lira ikramiye ödeniyor.
AİDAT HESAPTAN DÜŞÜLÜYOR
Sendika kesintisinde Ocak 2022'de yüzde 5'lik bir artış olması bekleniyor. Bir başka deyişle 45 lira olan aidatın 47.25 liraya çıkması bekleniyor. Bu konuda son söz sendikaların. Yeni düzenlemede ise ocak itibarıyla sendikalı memurlar üç ayda bir (ocak, nisan, temmuz ve ekimde) 400 lira ikramiye alacak.
Yıllık toplam ikramiye 1.600 liraya çıkacak. Aylık hesaba göre 134 liralık ek gelir söz konusu. Buna göre; en yüksek 45 lira olan aidata göre sendikalı bir memurun cebine ayda 134-45=89 lira ekstra para girecek. 134 lira 750 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımıyla bulunuyor.