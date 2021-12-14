Emekliye 'ek zam' müjdesi! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı seyyanen zam ve oransal bir ilaveyle en düşük emekli maaşı kaç TL oldu?

Milyonlarca emekli bekliyordu. Emekli aylıklarına yapılacak zam seviyesi ile alakalı flaş detay! Tek tek açıklandı. SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı... Hepsi amacıyla geçerli. Yeni emekli maaşları belli oluyor. 2022 emekli zam oranları netlik kazanmaya başladı. Bütün emekliler amacıyla ek zam gündeme geldi. Bakan Bilgin emeklilere yapılacak zam ile alakalı son hali açıkladı. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, "Emekli gelirlerinin düzeltilmesiyle alakalı çalışmamız var. Çalışmayı çok kapsamlı yürütüyoruz, uzaklık aldıkça paylaşacağım" dedi. Bu sözler emeklileri umutlandırdı. Böylece bütün emeklilerin ek artıştan yararlanması hususu da gündeme gelmiş oldu. Öte yandan emekli maaşlarına yapılacak zam ile alakalı sayılar meydana çıktı. SGK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı mensubu emeklilerin yeni aylıkları şekillenmeye başladı Yeni sayılara göre En düşük emekli maaşı 1.857 TL'ye çıkıyor.
BAKAN BİLGİN'DEN EK ZAM MÜJDESİ
Böylece açıklanacak enflasyon rakamlarını bekleyen emeklilere ek zam umudu da doğdu. Memur emeklilerine yönelik ek protokol amacıyla çalışmalar başlarken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjdeyi Bakan Bilgin verdi. Kim kaç lira alacak? Oran ne olacak? İşte emeklilerin en çok merak ettiği soruların yanıtları... Yılın sonuna yaklaşılırken, emeklilerin gözü Ocak ayı artışına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak Ayı bu senenin ikinci 6 aylık devresininde gerçekleşen enflasyon seviyesinda artırılacak. Memur emeklileri ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı alacak fakat memur emeklileri amacıyla sendikaların girişimi ardından ek bir protokolle seyyanen ya da miktarsal bir ek zam yapılması gündeme geldi. Bununla alakalı çalışmalar da devam ediyor.
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Meclis'te yaptığı konuşmada, "Emekli gelirlerinin düzeltilmesiyle alakalı çalışmamız var. Çalışmayı çok kapsamlı yürütüyoruz, uzaklık aldıkça paylaşacağım" demişti. Bu sözler emeklileri umutlandırdı.
Böylece bütün emeklilerin bu ek artıştan yararlanması hususu da gündeme gelmiş oldu. Burada bir taban aylık yükseltmesi olabileceği gibi enflasyon seviyesindaki zamma ek bir artış da söz hususu olabilir.