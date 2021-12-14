Bomba haber geldi! Yeni dönem başlıyor! Devlet ödeyecek! Günlük kazancın yüzde 3'ü üzerinden...

3-Kısmi süreli çalışanın saat ücreti tam süreli çalışana göre değişik mıdır?

Part-time çalışanlar ücret ve paraya dair menfaatlerde tam süreli çalışanlarla değişik işleme tabi tutulamaz. Tam süreli çalışanlara göre çalışılan süreye orantılı olarak ödeme yapılması gerekiyor. Mesela ayda 30 gün çalışan işçiye net 3 bin lira üzerinden günde 100 lira veriliyor, on gün çalışana da günlük 100 lira ödenmesi gerekiyor.

Sözleşme saat ücreti üzerinden gerçekleştiyse bir ayda çalışılan süreler toplanır ve günlük 7.5 saat olan çalışma zamanına bölünür. Hesaplanan gün adedi üzerinden prim yatırılır. Bu hesaplamada 7.5 saatten az olan küsuratlar da 1 gün kabul ediliyor.

5- Kısmi süreli çalışmada genel sağlık sigortası primi ödemesi nasıl yapılıyor?

Bir ay içerisinde yirmi günden az çalışanın eksik güne ait sağlık sigortası primini 30 güne tamamlama zorunluluğu bulunuyor. Anne, baba, eş üzerinden bakmakla yükümlü olunan bireylerin eksik günlerin sağlık primini yatırması gerekmiyor. Gelir testi ile ödeme kuvveti olmadığı belirlenenlerin prim yatırması gerekmiyor.