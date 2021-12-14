Bomba haber geldi! Yeni dönem başlıyor! Devlet ödeyecek! Günlük kazancın yüzde 3'ü üzerinden...

Gençlere iş fırsatı yaratan, part-time çalışmada sosyal güvenlik, izin, kıdem tazminatı gibi haklar güvenceye alınıyor. Üniversiteli gençlerin istihdam edilmesini kolaylaştıracak, yeni çalışma modelleri ve teşvikleri de sahibi olan adımlar döneme giriyor. Öte yandan Tam vakitli çalışmadan kısmi vakitli çalışmaya geride bıraktığımız çalışanlar amacıyla gelir vergisi istisnası da gündemde. Kısmi vakitli çalışmaya geçilenden arta kalan bakiye gün adedi kadar emeklilik primlerini devletin ödemesi öngörülüyor. Kısmi süreli çalışanlar emeklilik primini iki yolla 30 güne tamamlayabilir. İsteğe bağlı sigorta primi ödeyerek ya da borçlanma yapılabilir. İsteğe bağlı sigorta ile eksik prim günlerini 30 güne tamamlayanlar, işsizlik maaşından yararlanmak hedefiyle isterlerse işsizlik sigortası amacıyla de prim yatırabilirler. Bu durumda, kendi belirledikleri günlük kazancın yüzde 3'ü üzerinden prim yatırmaları gerekiyor.
Türkiye'de resmi kayıtlara göre kısmi çalışanların adedi 200 bini geçiyor. Geleceğin mesleklerinde yeni iş olanakları oluşturmaya katkı sağlayacak geçiş takviyeleri de yeni seneden itibaren hayata geçirilecek. Yeni seneden evvel Meclis'e sunulacak meşru planlamayla bu kapsamda çalışanların hafta tatili, senelik ücretli izni hak etme zamanı ve kıdem tazminatına hak kazanma süreleri İş Kanunu'nda açıkça belirtilecek. Part-time çalışanlar eksik günlerini isteğe bağlı olarak öderken, hem kamu hem de özel sektörde projelerde iş bulmaları kolaylaşacak.
EMEKLİLİK PRİMLERİNİ DEVLET ÖDEYECEK
Tam vakitli çalışmadan kısmi vakitli çalışmaya geride bıraktığımız çalışanlar amacıyla gelir vergisi istisnası da gündemde. Kısmi vakitli çalışmaya geçilenden arta kalan bakiye gün adedi kadar emeklilik primlerini devletin ödemesi öngörülüyor. Kısmi süreli çalışanlar emeklilik primini iki yolla 30 güne tamamlayabilir.
İsteğe bağlı sigorta primi ödeyerek ya da borçlanma yapılabilir. İsteğe bağlı sigorta ile eksik prim günlerini 30 güne tamamlayanlar, işsizlik maaşından yararlanmak hedefiyle isterlerse işsizlik sigortası amacıyla de prim yatırabilirler. Bu halde, kendi belirledikleri günlük kazancın yüzde 3'ü üzerinden prim yatırmaları gerekiyor.