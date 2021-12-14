Aralık ayının gelmesiyle SED yardımının yatıp yatmadığı merak konusu oldu. SED yardımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanıyor. SED başvurusu e-Devlet üzerinden alınıyor. Peki, 2021 aralık ayı SED yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet SED yardımı kayıt bulunamadı ne anlama geliyor? İşte merak edilenler!
SED yardımı, her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.
SED yardımı her ayın ikinci haftasına hak sahiplerine ödenir. SED yardımı ödemeleri e Devlet "Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama" ekranı üzerinden takip edilebiliyor.
SED ödemesi çocuk başına ortalama 1259 lira olarak ödeniyor. SED hizmetinden halen 139 bin çocuk yararlanıyor. Bakan Yanık, şunları kaydetti:
15 ARALIK'A KADAR YATIRILACAK
"SED hizmetimiz ile aile bütünlüğünün korunmasını amaçlıyoruz. Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden koparak, farklı ortamlarda büyümeleri yerine kendi ailelerinin yanında, tüm ihtiyaçları karşılanarak sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanmalarına önem veriyoruz. SED hizmeti alan ailelerimiz çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Böylece hem aile birlikteliği sağlıyoruz hem de çocuklarımıza fırsat eşitliği için imkan oluşturuyoruz. SED hizmetimizle bu ay ihtiyaç sahibi ailelerimizin hesaplarına çocukları için toplam 173 milyon TL yatıracağız. Ödemeler 15 Aralık'a kadar devam edecek."