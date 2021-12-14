2021 aralık ayı SED yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet SED yardımı kayıt bulunamadı ne anlama geliyor?

SED ödemesi çocuk başına ortalama 1259 lira olarak ödeniyor. SED hizmetinden halen 139 bin çocuk yararlanıyor. Bakan Yanık, şunları kaydetti:



15 ARALIK'A KADAR YATIRILACAK



"SED hizmetimiz ile aile bütünlüğünün korunmasını amaçlıyoruz. Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden koparak, farklı ortamlarda büyümeleri yerine kendi ailelerinin yanında, tüm ihtiyaçları karşılanarak sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanmalarına önem veriyoruz. SED hizmeti alan ailelerimiz çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Böylece hem aile birlikteliği sağlıyoruz hem de çocuklarımıza fırsat eşitliği için imkan oluşturuyoruz. SED hizmetimizle bu ay ihtiyaç sahibi ailelerimizin hesaplarına çocukları için toplam 173 milyon TL yatıracağız. Ödemeler 15 Aralık'a kadar devam edecek."