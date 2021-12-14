Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.12.2021 16:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.12.2021 16:58
    ABONE OL

    2021 aralık ayı SED yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet SED yardımı kayıt bulunamadı ne anlama geliyor?

    SED yardımı hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahiplerine SED yardımı ödemeleri gerçekleştiriliyor. Aralık ayı SED yardım ödemelerinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. SED yardımı ödemeleri e-Devlet üzerinden 'Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama' ekranı üzerinden vatandaşlar tarafından takip edilebiliyor. Peki, aralık ayı SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? SED yardımı kayıt bulunamadı ne anlama geliyor? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2021 aralık ayı SED yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

    Aralık ayının gelmesiyle SED yardımının yatıp yatmadığı merak konusu oldu. SED yardımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanıyor. SED başvurusu e-Devlet üzerinden alınıyor. Peki, 2021 aralık ayı SED yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet SED yardımı kayıt bulunamadı ne anlama geliyor? İşte merak edilenler!

    SED yardımı, her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.

    SED yardımı her ayın ikinci haftasına hak sahiplerine ödenir. SED yardımı ödemeleri e Devlet "Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama" ekranı üzerinden takip edilebiliyor.

    SED ödemesi çocuk başına ortalama 1259 lira olarak ödeniyor. SED hizmetinden halen 139 bin çocuk yararlanıyor. Bakan Yanık, şunları kaydetti:

    15 ARALIK'A KADAR YATIRILACAK

    "SED hizmetimiz ile aile bütünlüğünün korunmasını amaçlıyoruz. Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden koparak, farklı ortamlarda büyümeleri yerine kendi ailelerinin yanında, tüm ihtiyaçları karşılanarak sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanmalarına önem veriyoruz. SED hizmeti alan ailelerimiz çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Böylece hem aile birlikteliği sağlıyoruz hem de çocuklarımıza fırsat eşitliği için imkan oluşturuyoruz. SED hizmetimizle bu ay ihtiyaç sahibi ailelerimizin hesaplarına çocukları için toplam 173 milyon TL yatıracağız. Ödemeler 15 Aralık'a kadar devam edecek."

        SED ÖDEMELERİ KİMLERE VERİLİR?

        -Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

        -Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.



        -Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

        -Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ticarette oyun kuralları değişiyor
        Haberler Ekonomi 2021 aralık ayı SED yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet SED yardımı kayıt bulunamadı ne anlama geliyor?
            SON DAKİKA