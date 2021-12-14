200 bin çalışana tazminat güvencesi

Milyonlarca gence iş fırsatı yaratan part-time çalışmada izin ve kıdem tazminatı gibi haklar güvenceye alınıyor. Üniversitelilerin istihdam edilmesini kolaylaştıracak, yeni çalışma modelleri ve teşvikleri de içeren adımlar devreye giriyor.

BU AY MECLİS'TE

Türkiye'de resmi kayıtlara göre kısmi çalışanların sayısı 200 bini geçiyor. Geleceğin mesleklerinde yeni iş olanakları oluşturmaya katkı sağlayacak geçiş destekleri de yeni yıldan itibaren yaşama geçirilecek. Yeni yıldan önce Meclis'e sunulacak düzenlemeyle bu kapsamda çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma süreleri İş Kanunu'nda açıkça belirtilecek. Part-time çalışanlar eksik günlerini isteğe bağlı olarak öderken, hem kamu hem de özel sektörde projelerde iş bulmaları kolaylaşacak. Kısmi zamanlı çalışmaya geçen çalışanlar için gelir vergisi istisnası da gündemde. Kısmi zamanlı çalışmaya geçilenden arta kalan bakiye gün sayısı kadar emeklilik primlerini devletin ödemesi öngörülüyor.

PRİMİ TAMAMLAMA İMKANI

Kısmi süreli çalışanlar emeklilik primini iki yolla 30 güne tamamlayabilir. İsteğe bağlı sigorta ya da borçlanma ile... İsteğe bağlı sigorta ile eksik prim günlerini 30 güne tamamlayanlar, isterlerse işsizlik sigortası için de prim yatırabilir.

Hazal ATEŞ