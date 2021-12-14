1500 TL, 2000 TL 2.500 TL maaş alan emekliler kaç TL zam alacaklar? Emekli maaş zammı oranları son dakika en net tablo

EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU ŞU ŞEKİLDE:

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek. SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den evvel emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 899 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 797 liraya çıkacak.

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ:

Toplu sözleşme kapsamında Ocak ayı zamları yüzde 5 olarak belirlendi. Hem de 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da alacakları farkı gösterecek. Merkez'in enflasyon ön görülerine göre fark yüzde 6.17 çıkacak. Bu durumda zam düzeyi yüzde 11.17'ye ulaşacak.

ASGARİ ÜCRET:

Enflasyon bilgileri asgari ücretin belirlenmesinde mühim rol oynuyor.

Son 10 senelik artışlara bakıldığında asgari ücret artışlarının bir önceki yılın enflasyonundan 5-7 puan daha yüksek belirlendiği görülüyor.

Yüzde 18.4'lük Merkez Bankası enflasyon tahminlerine göre asgari ücret artışı yüzde 25 seviyesinde olabilecek. Asgari ücret brüt 4.471,87, net 3 bin 532 lira 38 kuruşa çıkabilecek.

İŞSİZLİK MAAŞI:

Asgari ücrette yüzde 25'lik bir artış olduğunda çoğu ödeme ve borçlanma rakamları da artmış olacak. İşsizlik maaşında alt sınır bin 789, üst sınır 3 bin 577 lirayı bulacak.