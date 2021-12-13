Son dakika: Başkan Erdoğan, Hazine Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve banka yöneticileriyle görüşüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve Kamu Bankaları Genel Müdürleri ile görüşme gerçekleştiriyor.
EKONOMİDE KRİTİK ZİRVE
Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katılıyor. Erdoğan saat 15.00 sıralarında Vahdettin Köşkü'ne geldi ve görüşme başladı.
MERKEZ'DEN 4. MÜDAHALE
Öte yandan Merkez Bankası dövize dördüncü kez doğrudan müdahale etti. Açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi. Müdahale sonrası dolar/TL 14,30 seviyelerinde seyretti.
Müdahale sonrası dolar/TL 14,30 seviyelerinde seyrediyor. Euro/TL ise 16,14'lerde işlem görüyor.
Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 96,3 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,1290'dan alıcı buluyor.
BORSA HAFTAYA REKOR SEVİYEDEN BAŞLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,01 artışla 2.056,01 puandan başladı.