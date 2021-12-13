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    • Ekonomi
    • 13.12.2021 13:18
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    • 13.12.2021 14:33
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    Son dakika: Başkan Erdoğan ekonomi zirvesini topluyor! Gözler Vahdettin Köşkü'ndeki ekonomi toplantısında

    Son dakika ekonomi haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle bir görüşme yapacak. Öte yandan Merkez Bankası dövize dördüncü kez doğrudan müdahale etti. Açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

    Başkan Erdoğan ekonomi zirvesini topluyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve Kamu Bankaları Genel Müdürleri ile görüşme yapacak.

    EKONOMİDE KRİTİK ZİRVE

    Toplantının 15:00'da Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde yapılması planlanıyor.

    MERKEZ'DEN 4. MÜDAHALE

    Öte yandan Merkez Bankası dövize dördüncü kez doğrudan müdahale etti. Açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi. Müdahale sonrası dolar/TL 14,30 seviyelerinde seyretti.

    Müdahale sonrası dolar/TL 14,30 seviyelerinde seyrediyor. Euro/TL ise 16,14'lerde işlem görüyor.

    Başkan Erdoğan ekonomi zirvesini topluyor

    Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 96,3 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,1290'dan alıcı buluyor.

    BORSA HAFTAYA REKOR SEVİYEDEN BAŞLADI
    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,01 artışla 2.056,01 puandan başladı.



        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,53 puan ve yüzde 1,01 değer kazanarak 2.056,01 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

        GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA
        Bu hafta TCMB başta olmak üzere küresel merkez bankaları piyasaların odağında olacak.

        Çarşamba günü Fed faiz kararını duyuracak. Ardından perşembe bizim merkez bankamız, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararlarını verecek. Cuma günü ise Japonya ve Rusya merkez bankalarının kararları takip edilecek.
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        Haberler Ekonomi Son dakika: Başkan Erdoğan ekonomi zirvesini topluyor! Gözler Vahdettin Köşkü'ndeki ekonomi toplantısında
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