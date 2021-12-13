Paranızı anında alın! 31 Aralık son başvuru! Ziraat Bankası 84 ay vadeli, 12 ay ödemesiz 150.000 TL sıfır faizli kredi veriyor

Faizsiz 150.000 TL kredi verilecek: Proje başvuruları çoğu kentte devam ediyor. Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var adı verdiği proje ile binlerce vatandaşa faizsiz 84 ay vade ile 150 bin TL faizsiz kredi verileceği bildirildi. Söz hususu projenin içeriği ile ilgili şu ifadelere yer verildi : "Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ya da daha evvel yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan adedinin asgari 100 adete tamamlanması, kredi boyunca (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan adedinin 100 baş altına düşmemesi, banka doğrultusundan yapımcı başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları, Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır."
ZİRAAT BANKASI 150.000 TL BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Söz konusu projeye başvuru yapmak için İl ve İlçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI PROJE İÇERİĞİ
Söz hususu projenin içeriği ile ilgili şu ifadelere yer verildi : "Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ya da daha evvel yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan adedinin asgari 100 adete tamamlanması, kredi boyunca (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan adedinin 100 baş altına düşmemesi, banka doğrultusundan yapımcı başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları, Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır."
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