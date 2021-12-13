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    • Ekonomi
    • 13.12.2021 11:18
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    • 13.12.2021 11:18
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    Paranızı anında alın! 31 Aralık son başvuru! Ziraat Bankası 84 ay vadeli, 12 ay ödemesiz 150.000 TL sıfır faizli kredi veriyor

    Ziraat Bankası bomba projeyi geçen sene duyurmuştu. Bu anlamda yoğun başvuru oldu. Bu anlamda faizsiz 150.000 TL kredi verilmeye devam ediyor. 81 şehrin Tarım İl Müdürlükleri vasıtasıyla bir kampanya başlatıldı ve başlatılacak. 84 ay vadeye kadar 150 bin TL faizsiz kredi verilebilecek vatandaşlarda aranan şartlar ve müracaat detaylarını sayfamızda detaylandırdık. Söz konusu projeye başvuru yapmak için İl ve İlçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Paranızı anında alın! 31 Aralık son başvuru! 12 ay ödemesiz 150.000 TL sıfır faizli kredi...

    Faizsiz 150.000 TL kredi verilecek: Proje başvuruları çoğu kentte devam ediyor. Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var adı verdiği proje ile binlerce vatandaşa faizsiz 84 ay vade ile 150 bin TL faizsiz kredi verileceği bildirildi. Söz hususu projenin içeriği ile ilgili şu ifadelere yer verildi : "Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ya da daha evvel yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan adedinin asgari 100 adete tamamlanması, kredi boyunca (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan adedinin 100 baş altına düşmemesi, banka doğrultusundan yapımcı başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları, Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır."

    ZİRAAT BANKASI 150.000 TL BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

    Söz konusu projeye başvuru yapmak için İl ve İlçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.

    ZİRAAT BANKASI PROJE İÇERİĞİ

    Söz hususu projenin içeriği ile ilgili şu ifadelere yer verildi : "Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ya da daha evvel yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan adedinin asgari 100 adete tamamlanması, kredi boyunca (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan adedinin 100 baş altına düşmemesi, banka doğrultusundan yapımcı başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları, Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır."

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

        KİMLERE 150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ VERİLECEK?

        84 ay vadeli verilecek 150 bin TL faizsiz kredi için aranan başvuru şartları şu şekilde:

        - Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olması,

        - Projenin başlangıç tarihi itibariyle faal olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor veya daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış olması,

        - İlk kez küçükbaş hayvancılık faaliyetinde bulunacak olanlar Proje kapsamında değerlendirmeye alınmaz. İşletme devir alarak başvurmaları halinde de başvuruları kabul edilmez.

        - Proje kapsamında alacağı hayvanlarla birlikte işletmesindeki dişi küçükbaş hayvan varlığını asgari 100 (yüz) başa ulaştırmalı ve Proje kapsamında kullanacağı Yatırım Kredisinin devamı boyunca Proje kapsamındaki ırklara sahip dişi hayvan varlığını, Proje kapsamında edindiği hayvan sayısının/100 (yüz) başın (hangisi yüksekse) altına indirmemelidir.

        - İşletmesinin bulunduğu yerde ikamet ediyor olmalıdır.

        - Küçükbaş hayvancılık yapmaya elverişli ve Proje kapsamında edineceği hayvanlarla tüm sürüsünü barındırma kapasitesi bulunan barınağa (ağıla) sahip olmalıdır.

        - Faaliyet gösterdiği bölgede bulunan meralardan yararlanıyor olmalı/mera kullanımına engel hali bulunmamalı ve/veya yıllık kaba yem ihtiyacının asgari % 50'sini yetiştirme imkanına sahip olmalıdır. Üreticinin projeye başvurabilmesi için aşağıda yer alan 3 maddeden 1 tanesini sağlaması yeterlidir. a-)Üreticinin meradan yararlanması; b-)Yıllık kaba yem ihtiyacının asgari %50 sini yetiştirmesi; c-)Üretici meradan yararlanıyor ve yıllık kaba yem ihtiyacının asgari %50'sini yetiştiriyor olması;

        - Proje kapsamında alınacak hayvanların kendi işletmesinden çıkmamış olması gerekmektedir. Proje kapsamında hayvan satmış olan kişiler tekrar aynı hayvanlar için projeden faydalanamaz.

        - Birinci derecede akraba arasındaki alım / satımlar Proje kapsamına alınmayacaktır.

        KÖYÜNE DÖNENE BÜYÜK TEŞVİK! VERGİ BİLE ÖDEMEYECEKLER

        Hükümet kentlerden köye dönüşleri teşvik etmek hedefiyle kırsal alanlarda mesken ve ticarethanelere yönelik vergi ve harçlarda indirime gitti.

        VERGİDEN MUAF OLACAKLAR

        Resmi Gazete'de yayınlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmeliğine göre bir yerin kırsal mahalle ya da kırsal yerleşik kısmı belirlenmesi belediye meclisleri doğrultusundan yapılacak. aynı şekilde kırsal alan özelliğini kaybeden yerler de gene belediye meclisi doğrultusundan kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan nitelikleri kaldırılacak.

            Gelir vergisinden muaf esnaf ile yalın usulde gelir vergisine tabi mükellefler doğrultusundan bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken hedefli kullanılan binalar ve tarımsal üretimde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden muaf olacak.

            Buralar aynı şekilde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla alakalı harçlardan da muaf olacaklar.

            Bu alanlardaki ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler amacıyla emlak vergisi ile gene Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve harcamalara katılma hisseleri yüzde 50 indirimli olarak alınacak.

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            Haberler Ekonomi Paranızı anında alın! 31 Aralık son başvuru! Ziraat Bankası 84 ay vadeli, 12 ay ödemesiz 150.000 TL sıfır faizli kredi veriyor
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