Kapıcı maaşı ne kadar? Apartman görevlisi (kapıcı) asgari ücreti ne kadar oldu? 1-2 çocuklu apartman görevlisi asgari ücreti 2022!

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammında son randevuya gelindi. Yapılacak son toplantının ardından milyonlarca çalışan ve işvereni kapsayan yeni zamlı maaşlar açıklanacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Bekleyip göreceğiz ama geldiğimiz noktada Çalışma Bakanımız çok ciddi bir rakam verileceği noktasında bir açıklama yaptı." ifadelerini kullandı. Öte yandan asgari ücret zammı gündeminde kapıcı maaşları merak edildi. Peki, kapıcı asgari ücreti ne kadar oldu 2022? Apartman görevlisi (kapıcı) maaşları ne kadar olacak? 1-2 çocuklu apartman görevlisi asgari ücreti kaç TL? İşte detaylar...
KAPICI ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2022
2022 kapıcı maaşları henüz netleşmedi. Asgari ücret zammı açıklandığı takdirde kapıcıların zamlı maaşları da netlik kazanmış olacak.
KAPICI MAAŞI 2021 NE KADAR?
Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Kapıcı maaşları, yüzde 14 SGK primi ve yüzde 1 işsizlik sigorta primi kesilerek hesaplanıyor.