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    • Ekonomi
    • 13.12.2021 08:49
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    • 13.12.2021 08:49
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    Emeklilere duyuru yapıldı! En az 750 TL, en fazla 2.000 TL ek ödeme veriliyor! Geri ödemesiz...

    Bankalar, 2017’den bu yana emekli maaşı ödedikleri müşterilerine 3 senede bir promosyon adı altında belli bir miktarda ödeme yapıyor. Fakat son dönemlerde vatandaşlar arasında ‘promosyonların’ arttığına yönelik mesajlar dolaşmaya başladı. Bu anlamda Yapı Kredi Bankası duyurdu! Emekli Vatandaşlara 2000 TL nakit verecek. Yapı Kredi Bankası resmi hesabından yaptığı paylaşımda emeklilere özel nakit promosyonunu sundu. Emekli maaşını Yapı Kredi Bankasına taşıyan vatandaşlara ön koşulsuz 2000 TL nakit promosyonu verecek. 1 Kasım 2021 tarihinde başlayan kampanya 31 Aralık 2021 tarihinde sona erecek.

    takvim.com.tr
    Emeklilere duyuru yapıldı! En az 750 TL, en fazla 2.000 TL ek ödeme veriliyor!

    Emeklilere promosyon anlaşması ise ilk olarak 2017 senesinde SGK ile bankalar arasında imzalanan protokollerle döneme girdi. 3 senelik zamanı olan anlaşmalar kapsamında 12 milyon emekli ve hak sahibine 4.6 milyar TL'lik ödeme yapıldığı hesaplanıyor. 2020 senesinde ise protokol 3 yıllığına güncellendi. Halen bankalar 3 senelik taahhüt karşılığı maaşlarını taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapıyor.

    Kampanyanın Detayları Şu Şekilde;

    1 Kasım 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında emekli maaşını üç sene zamanınca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 2.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

    Promosyon Taahhütnamesinin imzalanması ardından ek bir şart olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 1.300 TL; 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 1.650 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 2.000 TL nakit promosyon ödenir.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    2.000 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon müracaatı işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri Etkileşim Merkezi ve şubelerimiz aracılığı ile yapılabilir.

    Sosyal Emniyet Kurumundan (SGK) aniden çok gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon tutarı, şartların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı öneme alınarak hesaplamaları yapılır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.

        Nakit promosyon ödemesi üç sene amacıyla peşin olarak yapılır ve üç senelik taahhüt zamanının başlangıcı olarak promosyonun hesaba yatırıldığı tarih temel alınır.

        Nakit promosyon ödemesi gerçekleştirdikten sonra üç senelik taahhüt zamanı amacıyla da gelir/aylığın yükselmesi durumunda ek promosyon verilmez.

        Nakit promosyonun ödendiği tarihten itibaren üç sene amacıyla; rastgele bir sebeple gelir/aylığın değişik kuruma taşınması ya da SGK doğrultusundan gelir/aylık ödemesinin kesilmesi durumunda Bankanın yazılı bildirim yapmasına lüzum kalmaksızın ödenen toplam promosyon tutarı şartın bozulduğu tarih temel alınmak amacıyla taahhüdün kalan zamanı öneme alınarak kıstelyevm temele göre geri alınır.

        DİĞER BANKALARIN PRMOSYON ÖDEMELERİ

        AKBANK

        Akbank şu açıklamayı yaptı; SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı emekli maaşınızı 15 Kasım 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 sene zamanınca maaşın Bankamızdan almayı taahhüt ederek 2.500 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz."

        Maaş aralığı: 0-1499 TL olanlar amacıyla toplam promosyon: 1.750 TL

        Maaş aralığı: 1.500 TL – 2.499 TL olanlar amacıyla toplam promosyon: 2100

        Maaş aralığı: 2.500 TL ve üzeri olanlar amacıyla toplam promosyon: 2500

        İŞBANKASI

        T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile oluşturulan uyuşma tarafında 8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında sahip olunan maaşını İş Bankası'ndan almakta olan, ilk maaş ödemesi amacıyla İş Bankası'nı tercih eden ya da sahip olunan emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) ,

        3 sene vakit ile emekli maaşlarını İş Bankası vasıtasıyla almayı taahhüt etmeleri halinde, İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin* sonrasında promosyon ödemesi yapılacaktır.

        Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen bütün emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üstünden hesaplamaları yapılır ve 3 sene peşin olarak;

        1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar amacıyla 1.750 TL,

        1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar amacıyla 1.875 TL,

        2.500 TL ve üstünde maaşlar amacıyla 2.000 TL
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        Haberler Ekonomi Emeklilere duyuru yapıldı! En az 750 TL, en fazla 2.000 TL ek ödeme veriliyor! Geri ödemesiz...
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