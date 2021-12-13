Emeklilere duyuru yapıldı! En az 750 TL, en fazla 2.000 TL ek ödeme veriliyor! Geri ödemesiz...

Emeklilere promosyon anlaşması ise ilk olarak 2017 senesinde SGK ile bankalar arasında imzalanan protokollerle döneme girdi. 3 senelik zamanı olan anlaşmalar kapsamında 12 milyon emekli ve hak sahibine 4.6 milyar TL'lik ödeme yapıldığı hesaplanıyor. 2020 senesinde ise protokol 3 yıllığına güncellendi. Halen bankalar 3 senelik taahhüt karşılığı maaşlarını taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapıyor.
Kampanyanın Detayları Şu Şekilde;
1 Kasım 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında emekli maaşını üç sene zamanınca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 2.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesinin imzalanması ardından ek bir şart olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 1.300 TL; 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 1.650 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 2.000 TL nakit promosyon ödenir.
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2.000 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon müracaatı işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri Etkileşim Merkezi ve şubelerimiz aracılığı ile yapılabilir.
Sosyal Emniyet Kurumundan (SGK) aniden çok gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon tutarı, şartların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı öneme alınarak hesaplamaları yapılır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.