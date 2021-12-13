Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman yatırılacak? Asgari ücret net brüt maaş tutarı ve ilk ödeme tarihi belli oldu mu 2022?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammında son aşamaya gelindi. Gerçekleştirilecek son toplantının ardından milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren oran net bir şekilde belli olacak. Öte yandan gelir vergisinde birinci vergi dilimi, yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilerek çalışanların daha az vergi ödemesi sağlanacak. Peki, Asgari ücret zamlı maaşları ne zaman yatırılacak? Asgari ücret net brüt maaş tutarı ve ilk ödeme tarihi belli oldu mu 2022? İşte detaylar!
ASGARİ ÜCRET ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
2022 yılı asgari ücret zammı için henüz net bir rakam açıklanmadı. Zamlı maaşlar Ocak'tan sonra hesaplara yatırılacak.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.
CİDDİ BİR ARTIŞ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ
TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Çalışanlarımız için, özellikle düşük gelirli asgari ücretle çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır." dedi.