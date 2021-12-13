2022 kıdem ve ihbar tazminatı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavanı, alt sınırı ne kadar oldu? Brütten nete kıdem-ihbar hesaplama 2022!

KIDEM TAZMİNATI NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Emekli aylığı tabanı da her yıl Ocak ayında asgari ücrete bağlı olarak artıyor. Asgari ücret zammıyla brüt ücreti artan çalışanın kıdem tazminatı tavanı sınırlı olmak üzere alacağı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı tutarı da artacak. İş Kanunu'na göre işe başlanılan tarihten itibaren geçen her tam yıl için 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir.

Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme gerçekleştirilir. Kıdem tazminatı hesaplaması son ücret üzerinden yapılır. Kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında esas ücrete ek olarak çalışanlara sağlanan para, para ile ölçülmesi mümkün menfaatler de göz önüne alınır.