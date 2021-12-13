2022 kıdem ve ihbar tazminatı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavanı, alt sınırı ne kadar oldu? Brütten nete kıdem-ihbar hesaplama 2022!

Asgari ücret zammı için tüm bağlar çözülüyor. Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren ve dolaylı yoldan 30 milyona yakın kişiyi etkileyecek olan asgari ücrette zam kararının bugün çıkması bekleniyor. Henüz taraflar arasında net bir sayı belirlenmese de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Bayram havası yaratacak" bir rakam olacağını söyledi. Bu gelişmeler üzerine en merak edilen konular arasında kıdem ve ihbar tazminatı ödemeleri oldu. Peki, 2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak? İhbar tazminatı kaç TL olacak? Brütten nete kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI YÜKSELİYOR
İşçi memur tüm kesimleri ilgilendiren, borçlanma primlerinden işsizlik ödeneklerine, kıdem tazminatından AGİ'ye kadar tüm kalemler asgari ücrete göre belirlenecek. Asgari ücretle birlikte çalışanların ihbar ve kıdem tazminatları, işsizlik ödenekleri de artacak.
2022 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?
1 Ocak 2022'den itibaren asgari ücretle kıdem tazminatının tabanı, memur maaş katsayısı tavanı da artacak. 2021 yılı için çalışanlara ödenen kıdem tazminatının tavan tutarı 8248 lira olarak belirlenirken, 2022 yılında bu rakamın 11 bin 246 liraya çıkması bekleniyor.