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    • Ekonomi
    • 13.12.2021 11:14
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    • 13.12.2021 11:14
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    2022 kıdem ve ihbar tazminatı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavanı, alt sınırı ne kadar oldu? Brütten nete kıdem-ihbar hesaplama 2022!

    2022 asgari ücret zammı hakkında yoğun bir şekilde araştırmalar yapılıyor. Milyonlarca kişi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak karara odaklanmış durumda. Asgari ücret zammı açıklandığı vakit AGİ, kıdem ihbar tazminatı, GSS, işsizlik sigortası, engelli aylığı ve daha birçok alanda maaşlar değişecek. Bunlar arasından en merak edilen kıdem ve ihbar tazminatı ödemeleri oldu. 1 Ocak 2022'den itibaren asgari ücretle kıdem tazminatının tabanı, memur maaş katsayısı tavanı da artacak. 2021 yılı için çalışanlara ödenen kıdem tazminatının tavan tutarı 8248 lira olarak belirlenmişti. Peki, 2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak? İhbar tazminatı kaç TL olacak? Brütten nete kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2022 kıdem ve ihbar tazminatı ne kadar oldu?

    Asgari ücret zammı için tüm bağlar çözülüyor. Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren ve dolaylı yoldan 30 milyona yakın kişiyi etkileyecek olan asgari ücrette zam kararının bugün çıkması bekleniyor. Henüz taraflar arasında net bir sayı belirlenmese de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Bayram havası yaratacak" bir rakam olacağını söyledi. Bu gelişmeler üzerine en merak edilen konular arasında kıdem ve ihbar tazminatı ödemeleri oldu. Peki, 2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak? İhbar tazminatı kaç TL olacak? Brütten nete kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI YÜKSELİYOR

    İşçi memur tüm kesimleri ilgilendiren, borçlanma primlerinden işsizlik ödeneklerine, kıdem tazminatından AGİ'ye kadar tüm kalemler asgari ücrete göre belirlenecek. Asgari ücretle birlikte çalışanların ihbar ve kıdem tazminatları, işsizlik ödenekleri de artacak.

    2022 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

    1 Ocak 2022'den itibaren asgari ücretle kıdem tazminatının tabanı, memur maaş katsayısı tavanı da artacak. 2021 yılı için çalışanlara ödenen kıdem tazminatının tavan tutarı 8248 lira olarak belirlenirken, 2022 yılında bu rakamın 11 bin 246 liraya çıkması bekleniyor.

        KIDEM TAZMİNATI NEYE GÖRE BELİRLENİR?

        Emekli aylığı tabanı da her yıl Ocak ayında asgari ücrete bağlı olarak artıyor. Asgari ücret zammıyla brüt ücreti artan çalışanın kıdem tazminatı tavanı sınırlı olmak üzere alacağı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı tutarı da artacak. İş Kanunu'na göre işe başlanılan tarihten itibaren geçen her tam yıl için 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir.

        Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme gerçekleştirilir. Kıdem tazminatı hesaplaması son ücret üzerinden yapılır. Kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında esas ücrete ek olarak çalışanlara sağlanan para, para ile ölçülmesi mümkün menfaatler de göz önüne alınır.

        KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE ALT SINIRI NASIL BELİRLENİR?

        Kıdem tazminatının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor. Bu kapsamda kıdem tazminatının alt sınırı asgari ücret, üst sınırı en yüksek devlet memuruna ödenen azami emeklilik ikramiyesi tutarında ödenir.

        KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

        Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor.

        Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, kıdem tazminatını alamıyor.

        Çalışan işyerinde 1 yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanıyor.

        Bir yıldan az çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanamıyor.

        Erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor.

        Çalışan emekli olduğunda kıdem tazminatını alabiliyor.

        KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI

        İşçinin en az 1 yıldır çalışıyor olması

        İşçinin 4857 sayılı İş kanunu kapsamında iş görmesi

        Erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma

        İşçi tarafından haklı nedenle fesih
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        Haberler Ekonomi 2022 kıdem ve ihbar tazminatı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavanı, alt sınırı ne kadar oldu? Brütten nete kıdem-ihbar hesaplama 2022!
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