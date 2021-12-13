2022 evde bakım maaşı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak? Tüm maaşlar değişiyor! Asgari ücret zammı...

ENGELLİ AYLIĞI ARTACAK!

Engelli aylığı, yaşlılık ödemeleri gibi derli toplu olarak ödenen desteklere de Ocak ayında zam alacak. Bu ödemelere 6 aylık Aralıklarla belli artış oranlarıyla zam yapılır. Engelli aylığı zamları memur maaşlarına endeksli. Sadece bu aylıklardan yararlanmak için aranan gelir şartı asgari ücretle değişir.

İŞSİZLİK MAAŞI DA ARTACAK!

İşsizlik maaşı asgari ücret ile eş güdümlü artacak. Türkiye İş Kurumu üzerinden işsizlik maaşı alanların aldıkları ücret prim ödemelerine göre yapılır. Bu kapsamda 2021 senesinde en az 1420 TL ödenir. 2021 senesinde işsizlik maaşı ilaveten 2840 TL ile tavan ücretiyle ödendi. İşsizlik maaşının asgari ücretle eş güdümlü 1600 TL 1700 TL seviyelerine çıkması bekleniyor.