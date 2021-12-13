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    • Ekonomi
    • 14.10.2021 08:10
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    • 14.12.2021 08:08
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    2022 evde bakım maaşı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak? Tüm maaşlar değişiyor! Asgari ücret zammı...

    2022 asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. 2022 yılında asgari ücretin ve memur maaş katsayısındaki artışla ödenen çoğu destek tutarı da değişecek. Bu sebeple evde bakım parası, engelli aylığı, 65 yaş aylığının 2022 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, 2022 evde bakım maaşı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ne kadar olacak, kaç TL zamlanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Asgari ücret zammı ile 2022 evde bakım maaşı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ne kadar olacak?

    2022 yılı asgari ücret zammı için gözler son toplantıya çevrildi. Ocak ayında asgari ücretin yanı sıra memur maaşlarında da artış görülecek. Bu nedenle en merak edilen konulardan biri de 2022 zamlı evde bakım maaşı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı oldu. Asgari ücret artışına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, GSS primlerinin devlet doğrultusundan karşılanması amacıyla aranan gelir sınırı da artacak. Peki, 2022 evde bakım maaşı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ne kadar olacak, kaç TL zamlanacak? İşte merak edilenler!

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Asgari ücretin 2022 yılında ne kadar olacağı henüz belli olmadı. 4. görüşme sonrası açıklamaların yapılması bekleniyor.

    Asgari ücrete 2022 yılı için yıl sonu enflasyonunun yaklaşık 8-10 puan üzerinde bir zam yapılacağı görüşü konuşulurken, toplamda yapılacak zammın ortalama yüzde 30'u bulması gerekiyor. Asgari ücretin zamlanmasıyla evde bakım maaşının da aynı orada artacağı tahmin ediliyor.

    YAŞLILIK AYLIĞI ARTACAK!

    Asgari ücret artışına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, GSS primlerinin devlet doğrultusundan karşılanması amacıyla aranan gelir sınırı da artacak. Böylece daha çok bireyin 65 yaş aylığından, engelli aylığından, evde bakım parasından yararlanması olası olacak. Bu bağlamda yaşlılık aylıklarına yapılacak zam da memur maaşlarına endeksli. Yalnızca bu aylıklardan yararlanmak için aranan gelir şartı asgari ücretle göre değişiyor.

        ENGELLİ AYLIĞI ARTACAK!

        Engelli aylığı, yaşlılık ödemeleri gibi derli toplu olarak ödenen desteklere de Ocak ayında zam alacak. Bu ödemelere 6 aylık Aralıklarla belli artış oranlarıyla zam yapılır. Engelli aylığı zamları memur maaşlarına endeksli. Sadece bu aylıklardan yararlanmak için aranan gelir şartı asgari ücretle değişir.

        İŞSİZLİK MAAŞI DA ARTACAK!

        İşsizlik maaşı asgari ücret ile eş güdümlü artacak. Türkiye İş Kurumu üzerinden işsizlik maaşı alanların aldıkları ücret prim ödemelerine göre yapılır. Bu kapsamda 2021 senesinde en az 1420 TL ödenir. 2021 senesinde işsizlik maaşı ilaveten 2840 TL ile tavan ücretiyle ödendi. İşsizlik maaşının asgari ücretle eş güdümlü 1600 TL 1700 TL seviyelerine çıkması bekleniyor.

        AGİ'DE ARTACAK

        Milyonlarca çalışan bir vergi iadesi olarak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Devlet çalışanların gelir vergisinin bir kısmını almaktan vazgeçerek iade ediyor. Bu rakam da, işçinin bekar ya da evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına göre değişiyor. Vergi iadesi işverenler aracılığı ile yapılıyor.

        AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor. işçinin kendisi için yüzde 50, çalışmayan eşi için yüzde 10, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için yüzde 7.5 ve 3. çocuk için yüzde 10 ve sonraki her çocuk için yüzde 5'i alınarak hesaplanıyor. Bu oranların toplamı yüzde 85'i geçemiyor. Bu oranlarla bulunan rakamın yüzde 15 gelir vergisi oranı alınıyor. Yıllık AGİ bulunduktan sonra 12'ye bölündüğünde aylık rakam da ortaya çıkıyor.
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        Haberler Ekonomi 2022 evde bakım maaşı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak? Tüm maaşlar değişiyor! Asgari ücret zammı...
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