2022 evde bakım maaşı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak? Tüm maaşlar değişiyor! Asgari ücret zammı...

2022 yılı asgari ücret zammı için gözler son toplantıya çevrildi. Ocak ayında asgari ücretin yanı sıra memur maaşlarında da artış görülecek. Bu nedenle en merak edilen konulardan biri de 2022 zamlı evde bakım maaşı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı oldu. Asgari ücret artışına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, GSS primlerinin devlet doğrultusundan karşılanması amacıyla aranan gelir sınırı da artacak. Peki, 2022 evde bakım maaşı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ne kadar olacak, kaç TL zamlanacak? İşte merak edilenler!
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Asgari ücretin 2022 yılında ne kadar olacağı henüz belli olmadı. 4. görüşme sonrası açıklamaların yapılması bekleniyor.
Asgari ücrete 2022 yılı için yıl sonu enflasyonunun yaklaşık 8-10 puan üzerinde bir zam yapılacağı görüşü konuşulurken, toplamda yapılacak zammın ortalama yüzde 30'u bulması gerekiyor. Asgari ücretin zamlanmasıyla evde bakım maaşının da aynı orada artacağı tahmin ediliyor.
YAŞLILIK AYLIĞI ARTACAK!
Asgari ücret artışına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, GSS primlerinin devlet doğrultusundan karşılanması amacıyla aranan gelir sınırı da artacak. Böylece daha çok bireyin 65 yaş aylığından, engelli aylığından, evde bakım parasından yararlanması olası olacak. Bu bağlamda yaşlılık aylıklarına yapılacak zam da memur maaşlarına endeksli. Yalnızca bu aylıklardan yararlanmak için aranan gelir şartı asgari ücretle göre değişiyor.