13 Aralık 2021 evde bakım maaşı yatan iller listesi! 13 Aralık evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller aralık ayında da arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulanıyor. E-Devlet veya SMS ile sorgulanabilen evde bakım maaşlarından faydalanan vatandaşlar, aralık ayı ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki; 13 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 13 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? İşte merak edilenler...
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Evde bakım maaşı yatan iller Aralık ayı listesi henüz belli olmadı. Ödemeler ayın 15'i itibariyle başlayacak.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.